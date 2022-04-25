New York borsası yükselişle kapandı - Son Dakika
Üye Girişi

New York borsası yükselişle kapandı

25.04.2022 23:15
New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

New York borsası haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 200 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,70 artışla 34.049,46 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,64 artarak 4.299,10 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,29 kazançla 13.004,85 puana çıktı.

Jeopolitik riskler ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasında beklenenden daha "şahin" adımlar atacağına ilişkin endişelerle güne düşüşle başlayan endeksler, kapanışa doğru pozitif bir seyir izledi.

Rusya- Ukrayna savaşı kapsamında gerilimin artarak devam etmesi ve Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında şehir karantinalarının sürmesi de piyasalar için endişe kaynağı olmayı sürdürdü.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, cuma günü yüzde 3'ü aşarak 3 yılın zirvesini test etmesinin ardından yeni haftanın başlangıcında yüzde 2,82 seviyesine geriledi.

Kovid-19 salgınında Çin'den gelen haberler ve enerji talebine ilişkin belirsizliklerin artmasıyla Brent petrolün varil fiyatı, yüzde 3'ün üzerinde düşüşle 102,4 dolar ve Batı Teksas türü ham petrolün varili 98,8 dolardan alıcı buldu.

Öte yandan, Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk, sosyal medya şirketi Twitter'ı yaklaşık 44 milyar dolara satın almak için anlaşmaya vardı. Anlaşma haberinin ardından Twitter hisseleri yüzde 5'in üzerinde değer kazandı.

YORUMLAR
500
New York borsası düşüşle açıldı New York borsası düşüşle açıldı

Tam Gemi Şok Denemeleri, Merkez Bankası, Dow Jones, New York, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi New York borsası yükselişle kapandı - Son Dakika


Son Dakika
23:19 Gerçek bir gol makinesi! Kasımpaşa'nın yıldızı Muleka, tarihe geçti
23:05 27 Nisan'a ertelenen Bilim Kurulu toplantısı 26 Nisan'da yapılacak!
23:04 Taraftarı önünde 3-0 kaybeden Beşiktaş'ın futbolcuları maç sonu kulübede gözyaşlarına hakim olamadı!
22:51 Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'ya 3-0 yenildi!
22:48 Akaryakıt fiyatlarına sinirlenen sunucu Ekrem Açıkel, canlı yayında tepki gösterdi: 1 litrede 90 kuruş kazıklanıyorum
22:21 Sultanlar Ligi'nde final karşılaşması Vakıfbank-Fenerbahçe arasında olacak!
22:11 Elon Musk 44 milyar dolar ödeyerek Twitter'ı satın aldı!
22:01 Eski başkan Trump, mahkeme celbine uymadığı sürece günde 10 bin dolar ceza ödeyecek
22:01 Fransız devinden şaşırtan hamle! Kerem Aktürkoğlu'nun yerine Doğukan'ı istiyorlar
21:59 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan, Osman Kavala kararına ilk yorum: İktidar, hukuku ayaklar altına almaya devam ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2022 23:27:53. #1.12#
SON DAKİKA: New York borsası yükselişle kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement