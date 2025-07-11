New York Borsası Yükselişle Kapatıldı - Son Dakika
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Ekonomi

New York Borsası Yükselişle Kapatıldı

11.07.2025 00:02
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Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri günü artışla tamamlayarak kapanış rekoru kırdı.

NEW New York borsası günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,43 artarak 44.650,64 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,27 artışla 6.280,46 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,09 kazançla 20.630,66 puana çıktı. İki endeks de kapanış rekorlarını tazeledi.

Yatırımcılar tarife gündemine dair gelişmelerle açıklanan verileri değerlendirirken, pay piyasalarında pozitif seyir izlendi.

Hafta başında 14 ülkeye yönelik tarife mektuplarını paylaşan ABD Başkanı Donald Trump, dün de 8 ülkeye 1 Ağustos'tan itibaren uygulanacak gümrük vergisi oranlarını duyurdu.

Söz konusu 8 ülke arasında yer alan Brezilya, Trump'ın yüzde 50 gümrük tarifesi getirme kararına karşılık vereceğini açıkladı. Trump, ayrıca bakır ithalatına da 1 Ağustos'tan itibaren yüzde 50 gümrük vergisi uygulanacağını bildirdi.

Analistler, ABD ile diğer ülkeler arasındaki ticaret geriliminden kaynaklı endişelerin devam ettiğini ancak yatırımcıların tarifelere giderek duyarsızlaştığını söyledi.

Öte yandan Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bazı hisse senetlerinin tüm zamanların seviyelerine ulaştığına, kripto paraların rekor seviyelere yükseldiğine işaret etti.

ABD'nin yüzlerce milyar dolarlık gümrük vergisi aldığını da kaydeden Trump, ABD Merkez Bankasına (Fed) faizleri düşürme çağrısını yineledi.

Trump, Fed Başkanı Jerome Powell'ın ABD'nin kredisini yok ettiğini belirterek, ülkenin devasa bir geri dönüş yaptığını, Fed'in politika faizinin de bunu yansıtması gerektiğini belirtti.

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem, enflasyon üzerinde yukarı yönlü riskler gördüğünü ancak tarifelerin fiyatlar üzerinde kalıcı bir etkisi olup olmayacağını bilmek için henüz erken olduğunu söyledi.

Musalem, tarifelerin oturmasının zaman alacağına dikkati çekerek, yıl ilerledikçe gümrük vergilerinin toplam etkisinin daha rahat anlaşılacağını kaydetti.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller da para politikasının sıkı olduğunu ve bu ay politika faizinde indirim düşünebileceklerini ifade ederek, "Bu konuda biraz azınlıktayım ama bunu neden yapabileceğimizi ekonomik terimlerle çok net bir şekilde ortaya koymaya çalıştım. Bu siyasi bir konu değil." değerlendirmesinde bulundu.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 5 Temmuz ile biten haftada 227 bine inerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Kurumsal tarafta, bugün açıkladığı bilançosunda karı ve geliri beklentileri aşan ABD'li hava yolu şirketi Delta'nın hisseleri yüzde 12 değer kazandı.

Ayrıca Tesla'nın hisseleri, şirketin Üst Yöneticisi Elon Musk'ın, Grok'un yakında Tesla otomobillere geleceğini ve robot taksi hizmet alanının genişletileceğini paylaşması sonrasında günü yaklaşık yüzde 5 artışla tamamladı.

Kaynak: AA

Dow Jones, Politika, Ekonomi, Finans, Borsa, Fed, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi New York Borsası Yükselişle Kapatıldı - Son Dakika

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