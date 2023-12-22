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New York Borsası Yükselişle Tamamlandı

New York borsası, Fed'in faiz indirimlerine ilişkin sinyallerin etkisiyle yükselişle kapandı. Dow Jones endeksi 320 puan artarak yüzde 0,87 değer kazandı. S&P 500 endeksi yüzde 1,03, Nasdaq endeksi ise yüzde 1,26 artış gösterdi. ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte beklentilerin altında büyüme kaydetti, ancak işsizlik maaşı başvuruları düşük seviyede seyretti. Tesla ve Micron şirketlerinin hisseleri ise olumlu haberlerle yükseldi.

New York Borsası Yükselişle Tamamlandı
22.12.2023 - 00:27,
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New York borsası günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 320 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,87 artışla 37.404,35 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,03 artarak 4.746,75 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,26 kazançla 14.963,87 puana çıktı.

ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek yıl faiz indirimlerinin başlayacağının sinyalini vermesinin ardından oluşan iyimser hava sürerken pay piyasalarında kapanışta pozitif bir seyir izlendi.

Makroekonomik veri tarafında, ABD ekonomisi bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 4,9 ile beklentilerin altında büyüdü. Bu dönemde yapılan aşağı yönlü revizyona rağmen ülke ekonomisi 2021'in dördüncü çeyreğinden bu yana en güçlü büyümesini kaydetti.

Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı da 16 Aralık ile biten haftada 205 bine yükselmesine rağmen piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. İki ayın en düşük seviyesine yakın seyreden işsizlik maaşı başvuruları, iş gücü piyasasının dirençli kalmayı sürdürdüğüne işaret etti.

ABD'de Philadelphia Fed İmalat Endeksi ise aralıkta eksi 10,5 ile sektördeki daralmanın devam ettiğini gösterdi.

Analistler, ABD'de bugün açıklanacak ve Fed'in enflasyon göstergesi olarak yakından izlediği kişisel tüketim harcamaları verilerinin piyasaların odağında olduğunu belirtti.

Kurumsal cephede Tesla'nın hisseleri, ABD'nin elektrikli araçlar da dahil olmak üzere bazı Çin mallarına yönelik gümrük vergilerini artırmayı değerlendirdiği haberlerinin ardından yüzde 3'e yakın değer kazandı.

Elektronik şirketi Micron'un hisseleri de şirketin beklentileri aşan finansal sonuçlarının ardından yüzde 8'in üzerinde yükseldi.

Kaynak: AA
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