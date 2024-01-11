 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
New York Borsası Yükselişle Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi

New York Borsası Yükselişle Tamamlandı

ABD'de yarın açıklanacak tüketici enflasyonu verileri öncesi New York borsası yükselişle tamamlandı. Dow Jones endeksi 200 puana yakın değer kazanarak yüzde 0,45 artışla 37.695,73 puana çıktı. S&P 500 endeksi yüzde 0,57 artarak 4.783,45 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,75 kazançla 14.969,65 puana yükseldi. Yatırımcılar, enflasyon verileri ve banka bilançolarını beklerken, pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi. Analistler, tüketici enflasyonu verilerinin Fed'in faiz kararlarını etkileyebileceğini belirtti.

New York Borsası Yükselişle Tamamlandı
11.01.2024 - 00:35,
Abone Ol

NEW New York borsası, ABD'de yarın açıklanacak tüketici enflasyonu verileri öncesi günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 200 puana yakın değer kazandı ve yüzde 0,45 artışla 37.695,73 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,57 artarak 4.783,45 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,75 kazançla 14.969,65 puan yükseldi.

Yatırımcılar, bu hafta açıklanacak enflasyon verileri ile banka bilançolarını beklerken, pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi.

Analistler, yarınki tüketici enflasyonu verilerinin ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecekteki faiz kararlarını şekillendirebileceğini söyledi.

ABD'nin büyük bankalarından JPMorgan Chase, Citi, Bank of America ve Wells Fargo'nun cuma günü yayımlanacak bilançolarının da takip edileceğini bildiren analistler, yatırımcıların Fed'in faiz indirimlerine ne zaman başlayabileceğine dair ipuçları arayacağını söyledi.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı geçen hafta yüzde 6,81'e yükselirken, mortgage başvuruları da yüzde 9,9 artış kaydetti.

Ülkede toptan eşya stokları da geçen yıl kasımda yüzde 0,2 ile beklentilere paralel azaldı, toptan eşya satışları ise bir önceki aya göre değişim göstermeyerek 666,6 milyar dolar oldu.

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, New York Fed Başkanı John Williams, enflasyon hedefine tam anlamıyla ulaşabilmesi için bir süre daha kısıtlayıcı politika duruşunun sürdürülmesi gerekeceğini düşündüğünü söyledi.

Fed'in enflasyonun yüzde 2'ye doğru gideceğinden emin olduğunda faiz oranlarını düşürebileceğini kaydeden Williams, enflasyonun 2024'te yüzde 2,25'e, 2025'te de yüzde 2'ye düşeceğini öngördüğünü anlattı.

Williams, kısıtlayıcı para politikasının etkilerini hesaba katarak, ABD ekonomisinin bu yıl yaklaşık 1,25 büyümesini, işsizlik oranının da yüzde 4'e çıkmasını beklediğini ifade etti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Amerika Birleşik Devletleri, Dow Jones, New York, Fed, Borsa, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi New York Borsası Yükselişle Tamamlandı - Son Dakika


00:49
Real Madrid İspanya Süper Kupası'nda Atletico Madrid'i mağlup ederek finale çıktı Real Madrid İspanya Süper Kupası'nda Atletico Madrid'i mağlup ederek finale çıktı
00:20
'Bonucci Fenerbahçe'nin sistemine uygun mu?' sorusuna İsmail Kartal'dan sert yanıt "Bonucci Fenerbahçe'nin sistemine uygun mu?" sorusuna İsmail Kartal'dan sert yanıt
00:06
CHP Parti Meclisi'nde tansiyon yükseldi, Grup Başkanvekili Başarır toplantıyı terk etti CHP Parti Meclisi'nde tansiyon yükseldi, Grup Başkanvekili Başarır toplantıyı terk etti
23:51
CHP, Hatay'da Lütfü Savaş'ı yeniden aday gösterdi CHP, Hatay'da Lütfü Savaş'ı yeniden aday gösterdi
23:33
Konyaspor'u 7-1 yenen Fenerbahçe Galatasaray logosunu ekrana yansıttı Konyaspor'u 7-1 yenen Fenerbahçe Galatasaray logosunu ekrana yansıttı
23:09
HÜDA PAR, 3 büyükşehirde Cumhur İttifakı'nın adayını destekleyecek HÜDA PAR, 3 büyükşehirde Cumhur İttifakı'nın adayını destekleyecek
23:07
Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından istifa sinyali verdi Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından istifa sinyali verdi
22:43
Daha ilk günden moda girdi! Bonucci'den Kadıköy'de alkışlanacak hareket Daha ilk günden moda girdi! Bonucci'den Kadıköy'de alkışlanacak hareket

Son Dakika
00:20 "Bonucci Fenerbahçe'nin sistemine uygun mu?" sorusuna İsmail Kartal'dan sert yanıt
00:06 CHP Parti Meclisi'nde tansiyon yükseldi, Grup Başkanvekili Başarır toplantıyı terk etti
23:51 CHP, Hatay'da Lütfü Savaş'ı yeniden aday gösterdi
23:33 Konyaspor'u 7-1 yenen Fenerbahçe Galatasaray logosunu ekrana yansıttı
23:07 Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından istifa sinyali verdi
23:09 HÜDA PAR, 3 büyükşehirde Cumhur İttifakı'nın adayını destekleyecek
22:43 Daha ilk günden moda girdi! Bonucci'den Kadıköy'de alkışlanacak hareket
22:43 Hatay'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
22:21 CHP'nin Adana, Aydın, Hatay, Tekirdağ ve Afyonkarahisar'da adayları belli oldu
21:35 Özgür Özel'den Mansur Yavaş ve Erdal Beşikçioğlu arasındaki krize ilişkin ilk sözler: Öyle itiraz edeceği bir şey yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2024 00:52:10. #1.13#
SON DAKİKA: New York Borsası Yükselişle Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement