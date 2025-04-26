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Ekonomi

New York Borsası Yükselişte

ABD'nin tarifelerle ilgili müzakereleri şüphesiyle borsa haftayı yükselişle kapattı.

26.04.2025 00:15
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New York borsası, ABD'nin tarifeler konusunda ticaret partnerleriyle yürüttüğü müzakereler yatırımcıların odağında kalmaya devam ederken haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,05 artışla 40.113,50 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,74 artarak 5.525,21 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,26 kazançla 17.382,94 puana yükseldi.

ABD yönetiminin tarifeler konusunda Çin başta olmak üzere ülkelerle yürüttüğü müzakerelere ilişkin haber akışı takip edilmeye devam edilirken pay piyasalarında haftanın kapanışında pozitif bir seyir izlendi.

ABD Başkanı Donald Trump, görevindeki ilk 100 günüyle ilgili Time dergisine verdiği röportajda, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in kendisini aradığını, bir anlaşma yapılması için Pekin ile aktif müzakere yürütüldüğünü belirtti.

Trump, ülkelerle yürüttükleri müzakereler doğrultusunda da 3 ya da 4 hafta içinde bir anlaşmanın açıklanmasının beklendiğini ifade etti.

Ayrıca Trump, bir yıl sonra ABD'nin diğer ülkelere yüzde 20 ila yüzde 50 tarife uygulamasını "tam bir zafer" olarak değerlendireceğini belirtti.

Trump, bugün yaptığı bir başka açıklamada ise Çin'den önemli bir şey almadıkları sürece bu ülkeye yönelik gümrük tarifelerini düşürmeyeceklerini bildirdi.

Pekin yönetimi, ABD Başkanı Trump'ın Çin ile tarife müzakerelerinin sürdüğüne ilişkin iddiasını bir kez daha yalanlarken, Washington'un kamuoyunu yanılttığını savundu.

ABD basınında yer alan haberlerde ise ekonomik maliyetlerin belirli sektörler üzerinde ağır yük oluşturması nedeniyle Çin hükümetinin ABD'den ithalata uyguladığı yüzde 125 oranındaki gümrük vergisini bazı ürünlere yönelik askıya almayı düşündüğü öne sürüldü.

Analistler, ABD'nin Çin ile ticaret müzakereleri konusundaki çelişkili açıklamaların kafa karışıklığını ve piyasalardaki oynaklığı artırdığını belirtti.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, nisanda yukarı yönlü revizyonla 52,2 oldu.

Endeks, yukarı yönlü revizyona rağmen Temmuz 2022'den bu yana kaydedilen en düşük değeri aldı.

Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi 1981, uzun vadeli enflasyon beklentisi ise 1991'den bu yana en yüksek seviyelerini gördü.

ABD'de açıklanmaya devam eden şirket bilançoları da yatırımcıların odağında bulunurken, dün piyasaların kapanmasının ardından bilançosunu açıklayan Google'ın ana kuruluşu Alphabet'in hisseleri, şirketin gelirinin ilk çeyrekte beklenenden fazla artması sonrası yüzde 1,5 değer kazandı.

Çip şirketi Intel'in hisseleri ise şirketin gelir tahminlerinin beklentilerin altında kalması sonrası yüzde 6,7 düşüş kaydetti.

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Kaynak: AA

Dow Jones, New York, Politika, Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

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