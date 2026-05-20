New York Borsası Yükselişte - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

New York Borsası Yükselişte

20.05.2026 23:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Petrol fiyatları ve tahvil faizlerinin düşmesiyle New York Borsası günü pozitif tamamladı.

NEW New York borsası, petrol fiyatları ve tahvil faizlerinin geri çekilmesiyle günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 1,31 artarak 50.009,35 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 1,08 artışla 7.432,97 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,55 kazançla 26.270,36 puana çıktı.

Orta Doğu'daki çatışmanın yakında çözülebileceğine dair artan iyimserlikle tahvil faizleri ile petrol fiyatları gerilerken, pay piyasalarında pozitif seyir izlendi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) yayımladığı toplantı tutanakları da enflasyonun yüksek seyretmesi halinde faiz artışı ihtimalinin güçlendiğini gösterdi.

Tutanaklarda, Fed yetkililerinin çoğunluğunun enflasyonun kalıcı bir şekilde yüzde 2'nin üzerinde seyretmeye devam etmesi durumunda politika duruşunda bir miktar sıkılaştırmaya gidilmesinin uygun hale gelebileceği görüşünde olduğu aktarıldı.

???????Brent petrolün vadeli varil fiyatı TSİ 23.00 itibarıyla yüzde 5,6 azalarak 105,09 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili yüzde 5,4 düşüşle 98,55 dolardan alıcı buldu.

Yüksek enerji maliyetlerinin beraberinde getirdiği enflasyon korkuları ve Fed'in faiz oranlarını uzun süre daha yüksek tutacağına yönelik endişelerle tırmanan tahvil faizleri, bugün düşüşe geçti.

ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi 9 baz puan azalarak yüzde 4,58'e indi. Gün içinde yüzde 5,20 ile 2007'den beri en yüksek seviyesini gören 30 yıl vadeli ABD hazine tahvili faizi de yaklaşık 7 baz puan azalışla yüzde 5,12 seviyesinde dengelendi.

Kurumsal tarafta, bugün bilançosunu açıklayan indirimli ürün mağaza zinciri TJX'in hisseleri, şirketin yıllık satış ve kar tahminlerini yukarı yönlü revize etmesinin ardından yüzde 6'ya yakın yükseldi.

ABD'li perakende zinciri Target'in hisseleri ise beklentilerin üzerinde kar ve gelir bildirmesine rağmen yaklaşık yüzde 4 düşüş gösterdi.

Piyasaların kapanışının ardından bilançosunu açıklayacak dünyanın en değerli şirketi Nvidia'nın hisseleri de günü yüzde 1'in üzerinde artışla tamamladı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Enerji, Finans, Borsa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi New York Borsası Yükselişte - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cami önünde başından vurulmuş halde ölü bulundu Cami önünde başından vurulmuş halde ölü bulundu
ABD Senatosu, Trump’ın İran’a saldırılarını kısıtlayan “savaş yetkileri“ tasarısını kabul etti ABD Senatosu, Trump'ın İran'a saldırılarını kısıtlayan "savaş yetkileri" tasarısını kabul etti
Putin-Şi görüşmesi başladı Masada 40 anlaşma var Putin-Şi görüşmesi başladı! Masada 40 anlaşma var
Erdoğan’dan “Dünya Kupası’nda sürpriz yapabiliriz“ diyen Bakan Bak’a: Kazanacağız diyeceksin Erdoğan'dan "Dünya Kupası'nda sürpriz yapabiliriz" diyen Bakan Bak'a: Kazanacağız diyeceksin
Çin üniforması giydirdiler Hint ordusundan dikkat çeken tatbikat Çin üniforması giydirdiler! Hint ordusundan dikkat çeken tatbikat
Çin’i sel vurdu 21 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi kayıp Çin'i sel vurdu! 21 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi kayıp

23:50
İstanbul’daki dev finalde 3 gol Aston Villa, UEFA Avrupa Ligi şampiyonu
İstanbul'daki dev finalde 3 gol! Aston Villa, UEFA Avrupa Ligi şampiyonu
23:17
MHP’li vekil Baki Ersoy, iki kulübün ismini verdi: Küme düşmeleri gerekiyor
MHP'li vekil Baki Ersoy, iki kulübün ismini verdi: Küme düşmeleri gerekiyor
23:12
Kılıçdaroğlu’na Özel’den yanıt geldi: Benim laflarım, sarayda mermer olana
Kılıçdaroğlu'na Özel'den yanıt geldi: Benim laflarım, sarayda mermer olana
22:17
Cansız bedeni doğal gaz borusuna asılı halde bulundu
Cansız bedeni doğal gaz borusuna asılı halde bulundu
21:22
Sürpriz telefon görüşmesi Trump: Erdoğan çok iyi bir müttefik
Sürpriz telefon görüşmesi! Trump: Erdoğan çok iyi bir müttefik
20:48
10 yıl önce öldürülen Ayşen’i boşandığı eşi öldürmüş
10 yıl önce öldürülen Ayşen'i boşandığı eşi öldürmüş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2026 00:40:44. #7.13#
SON DAKİKA: New York Borsası Yükselişte - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.