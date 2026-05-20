New York Borsası Yükselişte

NEW New York borsası, petrol fiyatları ve tahvil faizlerinin geri çekilmesiyle günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 1,31 artarak 50.009,35 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 1,08 artışla 7.432,97 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,55 kazançla 26.270,36 puana çıktı.

Orta Doğu'daki çatışmanın yakında çözülebileceğine dair artan iyimserlikle tahvil faizleri ile petrol fiyatları gerilerken, pay piyasalarında pozitif seyir izlendi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) yayımladığı toplantı tutanakları da enflasyonun yüksek seyretmesi halinde faiz artışı ihtimalinin güçlendiğini gösterdi.

Tutanaklarda, Fed yetkililerinin çoğunluğunun enflasyonun kalıcı bir şekilde yüzde 2'nin üzerinde seyretmeye devam etmesi durumunda politika duruşunda bir miktar sıkılaştırmaya gidilmesinin uygun hale gelebileceği görüşünde olduğu aktarıldı.

Brent petrolün vadeli varil fiyatı TSİ 23.00 itibarıyla yüzde 5,6 azalarak 105,09 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili yüzde 5,4 düşüşle 98,55 dolardan alıcı buldu.

Yüksek enerji maliyetlerinin beraberinde getirdiği enflasyon korkuları ve Fed'in faiz oranlarını uzun süre daha yüksek tutacağına yönelik endişelerle tırmanan tahvil faizleri, bugün düşüşe geçti.

ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi 9 baz puan azalarak yüzde 4,58'e indi. Gün içinde yüzde 5,20 ile 2007'den beri en yüksek seviyesini gören 30 yıl vadeli ABD hazine tahvili faizi de yaklaşık 7 baz puan azalışla yüzde 5,12 seviyesinde dengelendi.

Kurumsal tarafta, bugün bilançosunu açıklayan indirimli ürün mağaza zinciri TJX'in hisseleri, şirketin yıllık satış ve kar tahminlerini yukarı yönlü revize etmesinin ardından yüzde 6'ya yakın yükseldi.

ABD'li perakende zinciri Target'in hisseleri ise beklentilerin üzerinde kar ve gelir bildirmesine rağmen yaklaşık yüzde 4 düşüş gösterdi.

Piyasaların kapanışının ardından bilançosunu açıklayacak dünyanın en değerli şirketi Nvidia'nın hisseleri de günü yüzde 1'in üzerinde artışla tamamladı.