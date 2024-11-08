New York Borsasında Yatay Seyir - Son Dakika
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Ekonomi

New York Borsasında Yatay Seyir

Dow Jones ve S&P 500 hafif artarken, Nasdaq geriledi. Faiz indirimi piyasalarda etki yarattı.

08.11.2024 18:16
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NEW New York borsası, haftanın son işlem gününe yatay seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,09 artarak 43.768,53 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,06 artışla 5.976,76 puana çıkarken, Nasdaq endeksi yüzde 0,07 kayıpla 19.255,14 puana geriledi.

Cumhuriyetçi Donald Trump'ın ABD Başkanı seçilmesi ile beklenen faiz indiriminin desteklediği pay piyasalarında, haftanın son işlem gününün açılışında yatay seyir izlendi.

ABD Merkez Bankası (Fed) dün politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan indirerek 4,50-4,75 aralığına çekti.

Fed Başkan Jerome Powell da düzenlediği basın toplantısında, ekonominin genel olarak güçlü ve son iki yılda hedeflerine doğru önemli ilerleme kaydettiğini, iş gücü piyasasının soğusa da sağlam kalmaya devam ettiğini, enflasyonun ise önemli ölçüde hafiflediğini belirtti.

Seçim sonucunun para politikası üzerinde "yakın vadede" bir etkisi olmayacağını söyleyen Powell, Trump'ın kendisinden görevi bırakmasını istemesi halinde istifa etmeyeceğini ifade etti.

Ancak analistler, Trump'ın uygulamayı vaat ettiği politikaların enflasyonu artırabileceğine işaret ederek, Fed'in politika yolunun karmaşık hale gelebileceğini kaydetti.

Kurumsal tarafta, bugünden itibaren Intel'in yerine Dow Jones endeksi altında işlem gören 30 şirket arasına katılan Nvidia'nın hisseleri açılışta hafif yükseldi.

Kaynak: AA

Abd Merkez Bankası, Merkez Bankası, Dow Jones, Politika, Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

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