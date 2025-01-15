New York Fed İmalat Endeksi Eksiye Düştü - Son Dakika
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Ekonomi

New York Fed İmalat Endeksi Eksiye Düştü

New York Fed, imalat endeksinin ocakta eksi 12,6'ya gerilediğini açıkladı; beklentilerin altında kaldı.

15.01.2025 18:00
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NEW ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesinin açıkladığı imalat endeksi, ocakta eksi 12,6 değerine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında kaldı.

New York Fed'in ocak ayına ilişkin imalat endeksi raporu yayımlandı.

New York'ta imalat sektöründe faaliyet gösteren firmalarla yapılan anket sonucu hazırlanan rapora göre, imalat endeksi, ocakta 14,7 puan azalışla eksi 12,6'ya indi.

Piyasa beklentileri, endeksin bu dönemde 2,7 değerini alması yönündeydi.

Söz konusu dönemde sektör faaliyetlerindeki daralmaya işaret eden endeks, geçen yıl aralıkta 2,1 değerini almıştı.

Yeni sipariş endeksi ocakta 12,9 puan azalarak eksi 8,6'ya ve sevkiyat endeksi 10,8 puan azalışla eksi 1,7'ye düştü.

Gelecek 6 aylık görünüme ilişkin iyimserlik ise bu dönemde 9,8 puan artarak 36,7'ye çıktı.

Üretim sektöründeki görünümle ilgili bilgi veren imalat endeksinin sıfırın üzerinde değer alması sektörde büyüme, sıfırın altında değer alması ise daralma olduğuna işaret ediyor.

Kaynak: AA

Abd Merkez Bankası, Merkez Bankası, Ekonomi, Finans, Fed, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi New York Fed İmalat Endeksi Eksiye Düştü - Son Dakika

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