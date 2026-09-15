New York Fed imalat endeksi eylülde 7,6'ya geriledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

New York Fed imalat endeksi eylülde 7,6'ya geriledi

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fed New York şubesinin imalat endeksi, eylülde 13 puan azalarak 7,6 değerine indi ve piyasa beklentisinin altında kaldı. Endeks ağustosta 20,6 seviyesindeydi; yeni sipariş ve sevkiyat endeksleri de geriledi.

ABD Merkez Bankası (Fed) New York şubesinin açıkladığı imalat endeksi, eylülde 7,6 değerine düşerek beklentilerin altında gerçekleşti.

New York Fed'in eylül ayına ilişkin imalat endeksi raporu yayımlandı.

New York eyaletinde imalat sektöründe faaliyet gösteren firmalarla yapılan anket sonucu hazırlanan rapora göre, imalat endeksi eylülde 13 puan azalarak 7,6 değerine indi.

Piyasa beklentisi endeksin bu dönemde 14,8 değerini alması yönündeydi.

Söz konusu dönemde imalat sektöründe genişlemenin yavaşladığına işaret eden endeks, ağustos ayında 20,6 değerini almıştı.

Yeni sipariş endeksi eylülde 15,3 puan azalışla 2'ye, sevkiyat endeksi 14,9 puan düşüşle eksi 3,2'ye geriledi.

Gelecek 6 aylık görünüme ilişkin iyimserlik ise bu dönemde 3,1 puan azalışla 29'a düştü.

Üretim sektöründeki görünümle ilgili bilgi veren imalat endeksinin sıfırın üzerinde değer alması sektörde büyüme, sıfırın altında değer alması ise daralma olduğuna işaret ediyor.

Kaynak: AA

New York, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi New York Fed imalat endeksi eylülde 7,6'ya geriledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarlaya düşen uçak paramparça oldu İçindeki 3 kişi kurtarılamadı Tarlaya düşen uçak paramparça oldu! İçindeki 3 kişi kurtarılamadı
Microsoft yapay zekaya kırmızı çizgiyi çekti Yapmasına izin verilmeyecek Microsoft yapay zekaya kırmızı çizgiyi çekti! Yapmasına izin verilmeyecek
İstanbul’daki 4 dernek mercek altında Avrupa’dan gelen para dikkat çekti İstanbul'daki 4 dernek mercek altında! Avrupa'dan gelen para dikkat çekti
İçişleri Bakanı Çiftçi: Okullardaki bahçe görevlilerine 2 bin 800 tane el dedektörü dağıttık İçişleri Bakanı Çiftçi: Okullardaki bahçe görevlilerine 2 bin 800 tane el dedektörü dağıttık
Aktaş’a suikast hazırlığı iddiasıyla açılan davada 6 tutuklu tahliye edildi Aktaş'a suikast hazırlığı iddiasıyla açılan davada 6 tutuklu tahliye edildi
Ünye’de kardeşler arasındaki arazi kavgası ölümle sonuçlandı Ünye'de kardeşler arasındaki arazi kavgası ölümle sonuçlandı

17:33
AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye’nin gündeminde erken seçim yoktur
AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye'nin gündeminde erken seçim yoktur
17:09
İkinci el telefon şirketinin sitesine ulaşılamadı Müşteriler büyük panik yaşadı
İkinci el telefon şirketinin sitesine ulaşılamadı! Müşteriler büyük panik yaşadı
16:22
Hakan Çalhanoğlu şoku Inter hastaneden gelen test sonuçlarını duyurdu
Hakan Çalhanoğlu şoku! Inter hastaneden gelen test sonuçlarını duyurdu
16:07
Raci Şaşmaz’a “Erdoğan“ yazılı mezar taşı da soruldu İşte yaptığı savunma
Raci Şaşmaz'a "Erdoğan" yazılı mezar taşı da soruldu! İşte yaptığı savunma
16:07
Yeni Parti, isim değişikliği için kararını verdi
Yeni Parti, isim değişikliği için kararını verdi
15:03
İfadesinin her detayı olay Gözaltındaki eşi, Vanlı Kara Haydar’ı sattı
İfadesinin her detayı olay! Gözaltındaki eşi, Vanlı Kara Haydar'ı sattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2026 17:55:08. #.0.2#
SON DAKİKA: New York Fed imalat endeksi eylülde 7,6'ya geriledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement