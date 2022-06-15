Yeni sipariş endeksi haziranda 14,1 puan artarak 5,3 değerine ve sevkiyat endeksi de 19,4 puan artışla 4 değerine yükseldi. Gelecek 6 aylık görünüme ilişkin iyimserlik ise 18'den 14'e geriledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Ekonomi › New York Fed imalat endeksi haziranda beklentileri karşılayamadı - Son Dakika

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