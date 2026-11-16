New York Fed imalat endeksi kasımda 7,8'e gerileyerek beklentinin altında kaldı - Son Dakika
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New York Fed imalat endeksi kasımda 7,8'e gerileyerek beklentinin altında kaldı

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New York Fed'in imalat endeksi kasımda 17,7 puan azalarak 7,8'e geriledi ve piyasa beklentisinin altında kaldı. Endeks ekimde 25,5 seviyesindeydi; yeni siparişler endeksi 3'e, sevkiyat endeksi 8,8'e düştü.

NEW ABD Merkez Bankasının (Fed) New York şubesinin imalat sanayi endeksi, kasımda 7,8 değerine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında kaldı.

New York Fed, kasım ayına ilişkin imalat endeksi raporunu yayımladı. New York eyaletinde imalat sektöründe faaliyet gösteren firmalarla yapılan anket sonucu hazırlanan rapora göre, imalat endeksi kasımda önceki aya kıyasla 17,7 puan azalarak 7,8'e geriledi.

Piyasa beklentileri, endeksin bu dönemde 17,6 değerini alması yönündeydi. Söz konusu dönemde New York eyaletinde imalat sanayi faaliyetlerinin ılımlı şekilde büyüdüğüne işaret eden endeks, ekimde 25,5 seviyesinde gerçekleşmişti.

Yeni siparişler endeksi kasımda 20,2 puan azalarak 3'e, sevkiyat endeksi de 4,3 puan azalışla 8,8'e düştü.

Gelecekteki iş koşullarına ilişkin endeks ise 7,9 puan artarak 28,9'a yükseldi.

İmalat sanayi endekslerinde sıfırın üzerindeki değerler sektörde faaliyetlerin genişlediğine, sıfırın altındaki değerler ise daraldığına işaret ediyor.

Kaynak: AA
New YorkEkonomiFinansSon Dakika

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