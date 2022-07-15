Bu dönemde 3 ayın en yüksek seviyesine ulaşarak imalat sektöründeki sınırlı iyileşmeye işaret eden verinin eksi 2 değerini alması öngörülüyordu. Endeks, haziran ayında eksi 1,2 değerinde gerçekleşmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Ekonomi › New York Fed imalat endeksi temmuzda beklentileri aştı - Son Dakika

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