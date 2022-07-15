New York Fed imalat endeksi temmuzda beklentileri aştı - Son Dakika
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New York Fed imalat endeksi temmuzda beklentileri aştı

15.07.2022 16:37
New York Fed imalat endeksi temmuzda beklentileri aştı

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi imalat endeksi, temmuzda 11,1 değerinde çıkarak piyasa beklentilerini geride bıraktı.

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi imalat endeksi, temmuzda 11,1 değerinde çıkarak piyasa beklentilerini geride bıraktı.

New York Fed'in temmuz ayına ilişkin imalat endeksi raporu yayımlandı.

New York'ta imalat sektöründe faaliyet gösteren firmalarla yapılan anket sonucu hazırlanan rapora göre, imalat endeksi, temmuzda 12,3 puan artarak 11,1 değerine çıktı.

Bu dönemde 3 ayın en yüksek seviyesine ulaşarak imalat sektöründeki sınırlı iyileşmeye işaret eden verinin eksi 2 değerini alması öngörülüyordu. Endeks, haziran ayında eksi 1,2 değerinde gerçekleşmişti.

Yeni sipariş endeksi temmuzda 0,9 puan artarak 6,2 değerine ve sevkiyat endeksi 21,3 puan artışla 25,3 değerine yükseldi.

Gelecek 6 aylık görünüme ilişkin iyimserlik ise 14'ten eksi 6,2'ye geriledi.

Üretim sektöründeki görünüme ilişkin bilgi veren imalat endeksinin sıfırın üzerinde değer alması sektörde büyüme, sıfırın altında değer alması ise daralma olduğuna işaret ediyor.

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Kaynak: AA

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