New York ve Philadelphia'da İmalat Endeksi Daralıyor

ABD Merkez Bankası (Fed) New York şubesinin açıkladığı imalat endeksi, mayısta eksi 9,2 değerine indi.

New York Fed'in mayıs ayına ilişkin imalat endeksi raporu yayımlandı.

New York'ta imalat sektöründe faaliyet gösteren firmalarla yapılan anket sonucu hazırlanan rapora göre, imalat endeksi mayısta 1,1 puan azalışla eksi 9,2'ye geriledi.

Piyasa beklentileri, endeksin bu dönemde eksi 8,2 olması yönündeydi.

Söz konusu dönemde sektör faaliyetlerindeki daralmaya işaret eden endeks, nisan ayında da eksi 8,1 değerini almıştı.

Yeni sipariş endeksi mayısta 15,8 puan artarak 7'ye, sevkiyat endeksi 6,4 puan artışla 3,5'e çıktı.

Gelecek 6 aylık görünüme ilişkin iyimserlik de bu dönemde 5,4 puan artışla eksi 2'ye ulaştı.

Philadelphia Fed imalat endeksi de daralmaya işaret etti

Philadelphia Fed de mayıs ayına ilişkin imalat endeksi verilerini açıkladı.

Banka tarafından yapılan anketin sonuçlarına göre endeks, mayısta eksi 26,4'ten eksi 4'e çıktı.

Sektörde daha yavaş bir hızda da olsa yavaşlamaya işaret eden endekse dair piyasa beklentisi, eksi 11,3 değerinde gerçekleşmesi yönündeydi.

Yeni sipariş endeksi, mayısta 42 puan artarak 7,5'e çıkarken, sevkiyat endeksi 4 puan azalarak eksi 13 ile Kasım 2023'ten bu yana en düşük seviyesine geriledi.

İstihdam endeksi ise aynı dönemde 16 puan artışla 16,5'e yükseldi.

Üretim sektöründeki görünümle ilgili bilgi veren imalat endekslerinin sıfırın üzerinde değer alması sektörde büyüme, sıfırın altında değer alması ise daralma olduğuna işaret ediyor.