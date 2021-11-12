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'NFT ile sanata yatırım her geçen gün büyüyor' - Son Dakika

'NFT ile sanata yatırım her geçen gün büyüyor'

12.11.2021 14:00
'NFT ile sanata yatırım her geçen gün büyüyor'

NFT ile son zamanlarda sanata olan ilginin daha da arttığını ve sanatın bir yatırım aracı haline dönüştüğünü söyleyen Webtures CEO'su Kaan Gülten, "NFT bize sadece sanatın ve sanatçının değerinin değil, özgün ve limitli olan her şeyin gelecekte bulacağı anlam üzerinden değerlenerek...

NFT ile son zamanlarda sanata olan ilginin daha da arttığını ve sanatın bir yatırım aracı haline dönüştüğünü söyleyen Webtures CEO'su Kaan Gülten, "NFT bize sadece sanatın ve sanatçının değerinin değil, özgün ve limitli olan her şeyin gelecekte bulacağı anlam üzerinden değerlenerek talep oluşturacağını gösteriyor. NFT yatırımlarının her geçen gün büyümesinin sebeplerinden biri de budur" dedi.

Açıklamalarını sürdüren Gülten,"NFT dünyası hızlı, şeffaf, özgün, adil ve sürdürülebilir bir gelirin de alt yapısını oluşturduğundan, sadece sanat üzerinden değil her türlü anlaşma, sözleşme ve ortak iş modelleri için de kullanılabilen akıllı sözleşmeler ile hayatımızın birçok alanında uygulandığına şahit olacağız" diye konuştu.

İLK TÜRK NFT GİRİŞİMLERİ

İlk Türk NFT girişimleri üzerinden örnekler veren Gülten, "Dijital sanat eserleri ünlülerin de radarına girdi. NFT dünyasına Türkiye'den adım atan isimlerden biri de çizimlerini OpenSea pazarında sunan Cem Yılmaz oldu. Opensea platformu verilerine göre, 15 gün önce ilk NFT'sini satan Cem Yılmaz, bugün itibarıyla 45 NFT'sine alıcı buldu ve şu an açık artırma süreci devam eden 91 NFT'si var. Yapılan satışlardan 76,28 Ethereum yani yaklaşık 2 milyon 940 bin lira gelir elde ettiği görülüyor" ifadelerini kullandı.

NFT'nin değerine ve niteliklerine de değinen Kaan Gülten, "Bir eser ne kadar özgünse o kadar değerlidir" sözleriyle NFT'nin özgünlüğünü vurguladı. Şimdilerde Karikatürist Sinan Kılıç ile Fatty Meta Bohemians adlı bir koleksiyon hazırlayan Gülten, oldukça heyecanlı olduğunu, sanatın temelindeki özgünlüğü vurgulamasının, NFT'nin pek çok kişi tarafından benimsenmesinin en önemli nedeni olduğunu ifade etti.


'NFT ile sanata yatırım her geçen gün büyüyor'

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi 'NFT ile sanata yatırım her geçen gün büyüyor' - Son Dakika Ekonomi


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