Niğde 2. OSB\'de Ön Tahsis Süreci Başladı

Niğde Valiliği; Niğde 2. Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde yer alan 16 sanayi parseli için ön tahsis süreci başladığını duyurdu.

Toplam 421 bin 476 metrekarelik alana sahip parseller için başvurular 4-24 Ağustos 2025 tarihleri arasında alınacak. Niğde Valiliği tarafından yapılan açıklamada; "Sanayi ve üretim alanında Niğde'mizi daha ileriye taşıyacak önemli bir adım daha atılmıştır. Niğde 2. Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde yer alan 16 adet sanayi parseli için ön tahsis süreci başlatılmıştır. Yatırımcılara önemli fırsatlar sunan Niğde 2. OSB, altyapı çalışmaları büyük oranda tamamlanmış, ulaşım ve lojistik avantajlarıyla öne çıkan bir üretim üssü olma yolunda hızla ilerlemektedir. Yeni yapılacak tahsislerle birlikte hem istihdama hem de şehrimizin ekonomik büyümesine güçlü bir katkı sağlanması hedeflenmektedir. Niğde Valiliği olarak, yatırım yapmak isteyen sanayicilerimizi bu sürece dahil olmaya ve Niğde'nin üretim gücüne ortak olmaya davet ediyoruz " ifadelerine yer verildi.

Ön tahsise açılan parseller arasında 5 bin metrekareden 68 bin metrekareye kadar değişen büyüklüklerde alanlar yer alıyor. Fiyatlandırmanın peşin ve taksitli ödeme seçenekleriyle sunulduğu, 900 TL/m peşin ödeme, 1.000 TL/m fiyatla yüzde 25 peşin + 12 ay sabit taksit veya 1.250 TL/m fiyatla yüzde 25 peşin + 24 ay sabit taksit imkanı sağlandığı belirtildi. - NİĞDE