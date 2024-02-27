Niğde\'de İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Niğde'de İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Olağanüstü Toplantısı Vali Cahit Çelik başkanlığında gerçekleştirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çelik başkanlığında Valilik Hüdavent Hatun Toplantı Salonu'ndaki toplantıda, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin işletmelerde mesleki eğitimi ve staj çalışmaları, meslek, alan derslerinin eğitiminin yapıldığı atölye ve laboratuvarlarda mesleki eğitim süreci içerisinde işletmelerde iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili mevzuat hükümleri gereği alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri konusunda bilgilendirme yapıldı.
Ayrıca toplantıda, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarındaki yönetici, öğretmen ve diğer personelle öğrenci ve velilerin yanı sıra iş birliği içerisinde faaliyetlerin yürütüldüğü ilgili tarafların katılımı, katkı ve desteğiyle iş sağlığı ve güvenliği konusunda farkındalığın arttırılması ve yapılacak çalışmalarla konuya yüksek hassasiyet gösterilmesi gerektiği vurgulandı.
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