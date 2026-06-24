Niğde OSB'de Yağmur Suyu Göletleri - Son Dakika
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Niğde OSB'de Yağmur Suyu Göletleri

Niğde OSB\'de Yağmur Suyu Göletleri
24.06.2026 11:21
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Melendiz Dağı'ndan gelen sular OSB'deki göletlerde depolanarak tarım ve sanayide kullanılıyor.

Melendiz Dağı'nın eriyen karı ve yağmur suları, Niğde Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) kurumuş dere yataklarına inşa edilen 7 gölette depolanarak sanayide kullanılıyor.

OSB'nin 4. tevsi alanındaki kuru dere yataklarında yapılan, gövde genişliği 20 ve yüksekliği 12 metreyi bulan, 2 büyük ve 5 küçük toprak göletle taşkın riskinin azaltılması ve yer altı su kaynaklarının güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Yaklaşık 30 bin metrekarelik alanda yer altı su kaynaklarını beslemek için oluşturulan göletler, suyun daha düşük derinliklerden temin edilmesine katkı sağlayarak enerji maliyetlerini azaltıyor.

Proje kapsamında göletlerin çevresinin ağaçlandırılarak yaşam alanına dönüştürülmesi ve yağmur suyu hasadının yaygınlaştırılması hedefleniyor.

"Sanayicimizin ihtiyacı olan suyu yer altı kuyularından elde ediyoruz"

Niğde OSB Müdürü Mahmut Peşin, AA muhabirine, OSB'nin 4. tevsi alanındaki kuru dere yataklarının Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kendilerine tahsis edildiğini söyledi.

OSB arazisinin eğimli olduğunu belirten Peşin, say tabaka (sertleşmiş kayaç veya ana kaya tabakası) nedeniyle yağışların yer altı sularını besleyemediğini dile getirdi.

Peşin, son dönemde artan yağışlarla birlikte OSB sınırları içerisinde bulunan ve uzun yıllardır kuru olan iki dere yatağının yeniden akmaya başladığını ifade etti.

Yağışların artmasıyla dere yataklarındaki suları değerlendirmek istediklerini belirten Peşin, şunları kaydetti:

"OSB olarak yağmurlardan kaynaklı suları hasat ederek yer altı kaynaklarını besleyebilmek için yaklaşık 30 bin metrekarelik bir alanda 2 büyük 5 de küçük olmak üzere, gövde genişliği 20, yüksekliği 12 metreyi bulan toprak göletler yaptık. Bu göletlerle 100 bin tonun üzerindeki suyu sahadaki yer altı su kaynaklarına kazandırıyoruz. OSB'nin bulunduğu arazide bir akarsuyumuz yok. Sanayicimizin ihtiyacı olan suyu yer altı kuyularından elde ediyoruz. Son dönemlerdeki kurak mevsimlerden dolayı yer altı su kaynakları çok çekilmişti. Göletlerle yer altı su kaynaklarını ciddi seviyelere yükselttik. Daha önce 200 metreleri bulan yer altı su kaynağımız şu anda yaklaşık 100 metrelere kadar yükseldi."

"Yağmur suyu göletleri burada canlılık oluşturdu"

Peşin, Yeşil OSB Sertifikası aldıklarını ve Türk Standardları Enstitüsünün denetimlerini tamamladığını söyledi.

Su yönetim sistemi sertifikası almaya hak kazandıklarını belirten Peşin, şöyle konuştu:

"Bu yıl Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından mavi, yeşil ve turkuaz su verimliliği belgesi şartı getirildi. İlk başvuran OSB'lerden olduk. Önümüzdeki haftada da yeşil su verimliliği sertifikamızı almış olacağız. Yağmur suyu göletleri burada canlılık oluşturdu, tabiatı genişletti ve kuşlar gelmeye başladı. Hem yer altı su kaynaklarını destekliyoruz hem de bölgemizi yeşil bir millet bahçesi haline getirmeye çalışıyoruz. Sonbaharla bu alanı tamamen yeşillendirerek bir mesire alanına dönüştüreceğiz. OSB'de çalışan vatandaşlarımız uygun zamanlarında gelip doğada harika bir ortamda vakit geçirmiş olacak."

Peşin, temel önceliklerinin yer altı su kaynağını zenginleştirmek olduğunu dile getirdi.

Yer altı su seviyesinin yükselmesiyle sondaj çalışmalarındaki maliyetlerin azalacağına dikkati çeken Peşin, "Yağışlar, alt kısmımızdaki Bor ilçemizde sel taşkınlarına sebep oluyordu. Buradaki en önemli beklentimiz, sel ve taşkınlıkların önüne de geçmek ve buradan arıtılacak suların kullanılması olacak. Bizler için ekonomik değerinden daha çok manevi değeri daha önemli. Bölgemizdeki sanayicilerin su tasarrufuna gitmesi yönünde eğitimlerimiz oluyor. Niğde OSB'ye yatırım yapacak sanayicilerimize sunduğumuz ilk şartımız su tasarrufu ve geri dönüşümü oluyor. Atık su arıtma tesisimizde de suyun yüzde 100 geri kazanımını yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Enerji, Niğde, Çevre, Yaşam, Tarım, OSB, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Niğde OSB'de Yağmur Suyu Göletleri - Son Dakika

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