Nijer'deki Darbe Sonrası Gıda Fiyatları Üç Katına Çıktı - Son Dakika
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Nijer'deki Darbe Sonrası Gıda Fiyatları Üç Katına Çıktı

05.08.2023 16:08

Nijer'de ordunun yaptığı darbe sonrası Batı Afrika komşuları gıda ticaretini durdurdu. Bu durum, ülkede gıda fiyatlarının üç katına çıkmasına sebep oldu. Prinç, un, yağ gibi hayati önem taşıyan ürünlerin fiyatları aniden yükseldi. Darbe sonrası alınan tedbirler, gıda tedarik zincirini olumsuz yönde etkileyerek kıtlık ve açlık riskiyle karşı karşıya bırakıyor. Nijer halkı, karşılaştıkları bu ekonomik zorluklarla mücadele ederken, gıda fiyatlarındaki artışın ne zaman sona ereceği ve ekonomik durumun düzeleceği konusunda endişe içinde.

Nijer'de ordunun yaptığı darbe sonrası Batı Afrika komşuları gıda ticaretini durdurdu. Bu durum, ülkede gıda fiyatlarının üç katına çıkmasına sebep oldu.

Prinç, un, yağ gibi hayati önem taşıyan ürünlerin fiyatları aniden yükseldi. Vatandaşlar, özellikle pirinç fiyatlarının üçte bir oranında arttığını ve bir çuval pirincin şimdi yaklaşık 15.000 CFA frangına çıktığını belirtti. Aynı şekilde, piyasada dolaşan doların değer kaybetmesi de temel gıda maddelerinin pahalılaşmasına neden oluyor.

Darbe sonrası alınan tedbirler, gıda tedarik zincirini olumsuz yönde etkileyerek kıtlık ve açlık riskiyle karşı karşıya bırakıyor. Özellikle Yantala pazarında satıcılar ve alışverişçiler, artan fiyatlar ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle zor zamanlar geçiriyor. Yemeklik yağ fiyatları, sadece birkaç gün önceki 22.000 CFA frangından 33.000 CFA frangına yükseldi. Bu durum, aile bütçelerini zorlarken, temel ihtiyaçların karşılanmasını da zorlaştırıyor.

Nijer halkı, karşılaştıkları bu ekonomik zorluklarla mücadele ederken, gıda fiyatlarındaki artışın ne zaman sona ereceği ve ekonomik durumun düzeleceği konusunda endişe içinde. ECOWAS'ın ticari yaptırımlarının devam etmesi, ülkenin ekonomisini olumsuz etkilemeye devam ediyor ve insanların hayatını zorlaştırıyor. Yetkililer, bu zorlu dönemde halkın ihtiyaçlarını karşılamak için acil önlemler almaya çalışıyor, ancak ekonomik belirsizlik ve yüksek gıda fiyatları, halkın geleceğine dair endişeleri artırıyor.

Mesut Şahin
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Güncel
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Son Dakika Ekonomi Nijer'deki Darbe Sonrası Gıda Fiyatları Üç Katına Çıktı - Son Dakika


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