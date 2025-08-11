Nijerya'da Yatırım Fırsatları Artıyor - Son Dakika
Ekonomi

Nijerya'da Yatırım Fırsatları Artıyor

11.08.2025 11:13
Nijerya-Türkiye İş Konseyi Başkanı, Türk şirketlerine Nijerya'da yatırım yapmaları için çağrıda bulundu.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye- Nijerya İş Konseyinin Karşı Kanadı Nijerya- Türkiye İş Konseyi Başkanı Dele Kelvin Oye, Türk şirketlerine ülkesinde yatırım çağrısında bulunarak, Nijerya'da iş kuran bir şirketin 1,4 milyar Afrikalıyla gümrüksüz ticaret yapabileceğine işaret etti.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin 2024 sonu itibarıyla Nijerya'ya ihracatı 683,7 milyon dolarla bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,1 yükseldi.

Bu yılın ocak-temmuz döneminde Türkiye'nin Nijerya'ya gerçekleştirdiği ihracat ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,4 artışla 298,4 milyon dolara çıktı.

Bu dönemde en fazla ihracat yapan sektörlerde 57,8 milyon dolarlık ihracatla hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri başı çekerken, kimyevi maddeler ve mamullerinin ihracatı 46 milyon dolar, elektrik ve elektronik sektörünün ihracatı ise 43,4 milyon dolar olarak gerçekleşti.

"Türkiye ilişkilerde hiçbir ön şart koymuyor ve saygılı tutum sergiliyor"

İki ülke arasında ticaretin ve iş ortaklıklarının geliştirilmesine yönelik fırsatlar oluşturmayı amaçlayan DEİK Türkiye-Nijerya İş Konseyi'nin Karşı Kanadı Nijerya-Türkiye İş Konseyi Başkanı Dele Kelvin Oye, ilişkilerin mevcut durumu, Nijerya'daki yatırım ortamı ve gelecek potansiyeline dair AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Oye, karşılıklı ticaretin iyi ilerlemesinde saygı ve samimiyetin önemli rol oynadığını, Nijeryalıların Türklerle çalışırken kendini rahat hissettiğini belirtti.

Artan ticaretin temelinde dostluğun yattığını dile getiren Oye, "Türkiye ilişkilerde hiçbir ön şart koymuyor ve saygılı tutum sergiliyor. Yapılacak daha çok şey var ve başarabileceğimize inanıyorum." dedi.

Yatırım için cazip alanlar tarım, madencilik, petrol ve doğal gaz

Dele Kelvin Oye, Nijerya'nın 230 milyonu aşkın nüfusunun hızla arttığına ve bu nüfusun çoğunun 30 yaşın altında olduğuna dikkati çekti.

Ülkede neredeyse her sektörde potansiyel bulunduğunu vurgulayan Oye, "Tarım en büyük fırsat alanı. Afrika Kalkınma Bankasına göre, 2030'a kadar Afrika tarım pazarının büyüklüğü 1 trilyon dolara ulaşacak. Bugün Afrika'da tarıma yatırım yapmayanlar, yarın bu pazardan pay alamayacak." diye konuştu.

Oye, tarım dışındaki alanlarda da fırsatlar bulunduğunu anlatarak, şöyle devam etti:

"Sağlık, mühendislik, petrol ve doğal gaz, madencilik… Yatırım için tüm kapılar açık. Nijerya'da katı madenler sektöründe işlenmemiş ürün ihracatına izin verilmemesi, işleme tesisleri açısından büyük fırsat sunuyor. Ulaşım, lojistik, soğuk zincir, turizm gibi alanlara da yatırım yapılabilir. Hatta kreatif sektörlerde bile… Nijerya müzikte önde gelen bir ülke ancak turizmi destekleyecek yeterince organize bir altyapımız yok. Konserlerin düzenlendiği, rezervasyon yapılabilen mekanlar ve bu yapıyı destekleyecek ekosistem eksik."

Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Anlaşması'nın ve Çin'in Afrika'dan gelen ürünlere gümrük vergisi uygulamamasının getirdiği avantajlara değinen Oye, "Çin Afrika'dan gelen tüm ürünleri gümrüksüz hale getirdi. Çin'e gönderilen ürünlerde talebi karşılamak neredeyse imkansız. Ayrıca, Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Anlaşması sayesinde, Nijerya'da iş kuran bir şirket 1,4 milyar Afrikalıyla gümrüksüz ticaret yapabiliyor. Yani Nijerya'da bir fabrikanız olduğunda, (Çin'e gümrüksüz ticaret ile birlikte) 3 milyar insana gümrüksüz ürün gönderebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

"Nijeryalı şirketler Türkiye'de kendilerini gösterecek fırsatlar arıyor"

Nijerya-Türkiye İş Konseyi Başkanı Dele Kelvin Oye, ticaret dengesinin Türkiye lehine olduğunu, daha fazla ticaret yaparak ve ürünlerini Türkiye'ye daha çok ihraç ederek bu farkı azaltmak istediklerini anlattı.

Nijerya merkezli dünyanın en büyük tek hatlı petrol rafinerilerinden olan Dangote Rafinerisi'nden ve ülkenin önde gelen birkaç şirketin faaliyetlerinden bahseden Oye, "Nijeryalı şirketler Türkiye'de kendilerini gösterecek fırsatlar arıyor. Ben onları temsil ediyor, onlar için fırsatlar yaratıyorum. Karşılıklı işbirliğine hazırız. Bu ticaret açısından da avantajlı çünkü buradan Avrupa'daki bölgesel pazarlara ulaşmak mümkün, ayrıca Körfez ülkeleriyle de bağlantı kurulabiliyor." diye konuştu.

"Nijerya'da iş yapmak isteyen Türk şirketlerine destek olmaya hazırım"

Dele Kelvin Oye, Nijerya'da yabancı yatırımcılara tanınan avantajlara ve İş Konseyi'nin verdiği hizmetlere işaret ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Nijerya'da büyük ölçekli endüstriyel madencilik dışında tüm sektörlerde tam mülkiyet, sermaye ve kar serbestliği var. Ayrıca, her yatırımı destekleyecek büyük bir nüfusumuz var. İş Konseyi Başkanı olarak öncelikli görevim, Türkiye'den Nijerya'ya, hatta Afrika'ya gelmek isteyen şirketlerin işini kolaylaştırmak. Bunun için doğru bilgiler veriyor, ihtiyaç olursa potansiyel ortaklarla tanıştırıyor, devletle ilgili süreçlerde yol gösteriyorum. Kamu ve özel sektördeki deneyimimi ve bağlantılarımı kullanarak, Nijerya'da iş yapmak isteyen Türk şirketlerine destek olmaya hazırım. Gerekli incelemeleri sizin için yapar, potansiyel ortaklar hakkında dürüstçe bilgi veririm. Nijerya-Türkiye İş Konseyinin, ister Nijerya'da ister Afrika genelinde, sizin iş ortağınız olduğunu göstermek istiyorum. Sizi Nijerya'ya gelmeye davet ediyorum."

Kaynak: AA

