Nijerya'da Yerli İHA Geliştirildi

25.02.2026 11:25
Nijeryalı mühendis Abubakar İbrahim, güvenlik sorunlarına karşı yerli insansız hava aracı üretti.

Nijerya'da güvenlik sorunlarını gidermek için yerli teknoloji çözümlerine olan ihtiyaç artarken bir genç, insansız hava aracı (İHA) geliştirdi.

Kano kentinde faaliyet gösteren Brown Pigeon ICT bünyesinde yürütülen robotik çalışmalarla, ülkedeki riskli bölgelerin uzaktan izlenmesi ve sahadaki güvenlik kapasitesinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Robotik ve gömülü sistemler alanında çalışmalar yapan genç mühendis Abubakar İbrahim, ülkenin kuzeyinde güvenlik sorunlarına karşı yerli teknoloji geliştirerek gözetleme ve erken uyarı amaçlı İHA üretiyor.

İbrahim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projelerinin çıkış noktasının, ülkede yaşanan güvenlik sorunlarının toplum üzerindeki etkileri olduğunu belirtti.

Geniş ve ulaşılması zor bölgelerde hızlı bilgi akışının hayati önem taşıdığını söyleyen İbrahim, "Geliştirdiğimiz sistemler, sahadaki durumu anlık izlemeye imkan tanıyor." dedi.

İbrahim, yerel imkanlarla geliştirdiği İHA'ların gövde tasarımı ve montajının şirket bünyesinde yapıldığını vurgulayarak bazı kritik elektronik bileşenlerin ise yurt dışından temin edildiğini dile getirdi.

Güvenlik için teknoloji tabanlı çözüm

İbrahim, İHA'ların özellikle riskli bölgelerde gözetleme ve erken uyarı sistemlerinin güçlendirilmesine katkı sağlayabileceğini söyledi.

Geliştirdikleri İHA'ların geniş alanları havadan izleyerek hareketliliği tespit edebildiği bilgisini veren İbrahim, elde edilen verilerin, güvenlik planlamasında kullanılabilecek nitelikte olduğunu kaydetti.

"Amacımız, teknoloji sayesinde sahadaki duruma daha hızlı ve güvenli şekilde ulaşılmasına katkı sağlamak." diyen İbrahim, yerli üretimin maliyet ve erişim açısından önemli avantaj sunduğunu söyledi."

İHA'lar sıfırdan üretiliyor

İbrahim, İHA'ların tasarım sürecinin tamamen yerel mühendislik çalışmalarıyla yürütüldüğünü belirtti.

İHA gövdelerinin üretimi, sistem entegrasyonu ve yazılım geliştirme çalışmalarının şirket bünyesinde gerçekleştirildiğini aktaran İbrahim, "Uçuş kontrol sistemlerinin test süreçleri ise en zorlu aşamalar arasında yer alıyor." diye konuştu.

İbrahim, programlama ve saha testlerinin yoğun teknik çalışma gerektirdiğini belirterek yerli üretim kapasitesini geliştirmek için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Gençlere teknoloji eğitimi

İbrahim, teknoloji üretiminin sürdürülebilirliği için gençlerin eğitiminin büyük önem taşıdığının altını çizerek şirket bünyesinde robotik ve yapay zeka alanlarında eğitim programları düzenlediklerini söyledi.

Gençlerin teknoloji alanına yönelmesinin ülkenin geleceği açısından kritik olduğunu vurgulayan İbrahim, yerli mühendislik kapasitesinin artırılmasının, uzun vadeli hedefler arasında yer aldığını dile getirdi.

İbrahim, güvenlik odaklı geliştirilen İHA'ların tarımsal ilaçlama ve gübreleme gibi alanlarda da kullanılabildiğini belirtti.

Nijerya'nın kuzeyinde çiftçilerin üretim süreçlerinde yaşadıkları zorluklara teknolojiyle çözüm sunmayı amaçladıklarını ifade eden İbrahim, sistemlerin çok amaçlı kullanım imkanı sunduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.