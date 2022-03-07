Nijerya'dan yola çıkan LNG gemisi 11 Mart'ta Türkiye'ye ulaşacak - Son Dakika
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Nijerya'dan yola çıkan LNG gemisi 11 Mart'ta Türkiye'ye ulaşacak

07.03.2022 15:35
Nijerya'dan yola çıkan LNG gemisi 11 Mart'ta Türkiye'ye ulaşacak

Nijerya'nın Bonny Limanı'ndan yola çıkan "LNG Port Harcourt II" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin 11 Mart'ta Türkiye'de olması bekleniyor.

Nijerya'nın Bonny Limanı'ndan yola çıkan "LNG Port Harcourt II" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin 11 Mart'ta Türkiye'de olması bekleniyor.

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, 25 Şubat'ta Nijerya'dan ayrılan LNG gemisi Cebelitarık Boğazı açıklarında seyrine devam ediyor.

Toplam 170 bin metreküp kapasiteli geminin, 11 Mart'ta Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne yanaşması planlanıyor.

Bermuda bayraklı gemi, 2015'te inşa edilmişti.

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Doğalgaz, Nijerya, Türkiye, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Nijerya'dan yola çıkan LNG gemisi 11 Mart'ta Türkiye'ye ulaşacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nijerya'dan yola çıkan LNG gemisi 11 Mart'ta Türkiye'ye ulaşacak - Son Dakika
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