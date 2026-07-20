Nijerya-Fas Gaz Boru Hattı Projesi Onaylandı - Son Dakika
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Nijerya-Fas Gaz Boru Hattı Projesi Onaylandı

20.07.2026 14:25
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ECOWAS, Nijerya ile Fas arasındaki doğal gaz boru hattı projesini onaylayarak önemli bir adım attı.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Nijerya ile Fas arasında inşa edilmesi planlanan doğal gaz boru hattı projesini onayladı.

Sierra Leone'nin başkenti Freetown'da düzenlenen ECOWAS Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde, Nijerya-Fas Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'ne ilişkin anlaşma imzalandı.

ECOWAS Dönem Başkanı ve Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio, anlaşmanın imzalanmasının ardından yaptığı açıklamada, projenin bölge için önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Fas Ulusal Hidrokarbonlar ve Madenler Ofisi (ONHYM) ile Nijerya Ulusal Petrol Şirketinin (NNPC) ortak açıklamasında, projenin Batı Afrika'nın doğal gaz kaynaklarını bölgesel pazarlara bağlamayı, Afrika enerji piyasalarının entegrasyonunu güçlendirmeyi ve Batı Afrika, Sahel, Fas ile Avrupa arasında yeni bir kalkınma koridoru oluşturmayı hedeflediği bildirildi.

Açıklamada, bir sonraki aşamada Kazablanka merkezli bir proje şirketi ile Abuja'da bir yönetim otoritesi kurulacağı, ardından yatırımcıların projeye dahil edilmesi ve nihai yatırım kararının alınmasının planlandığı kaydedildi.

Yaklaşık 6 bin 900 kilometre uzunluğunda olması öngörülen boru hattının 13 Batı Afrika ülkesinden geçerek Fas üzerinden mevcut Mağrip-Avrupa Doğal Gaz Boru Hattı'na bağlanması planlanıyor. Yıllık 30 milyar metreküp doğal gaz taşıma kapasitesine sahip olacak hattın 15 milyar metreküplük bölümünün Fas ve Avrupa pazarlarına ulaştırılması hedefleniyor.

Yaklaşık 25 milyar dolar maliyetle hayata geçirilmesi planlanan projenin inşasına 2028'de başlanması, ilk doğal gaz sevkiyatının ise 2031'de yapılması öngörülüyor.

Nijerya ile Fas arasında 2016'da mutabakata varılan proje, Batı Afrika ülkeleri üzerinden Avrupa'ya yeni bir doğal gaz güzergahı oluşturmayı amaçlıyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Nijerya, Enerji, Dünya, Fas, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Nijerya-Fas Gaz Boru Hattı Projesi Onaylandı - Son Dakika

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