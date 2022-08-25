8 İthal Balıktan Gümrük Vergisi Alınmayacak - Son Dakika
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8 İthal Balıktan Gümrük Vergisi Alınmayacak

25.08.2022 11:29
8 İthal Balıktan Gümrük Vergisi Alınmayacak

Nil levreği, kömür balığı, sığ su berlam balığı, Arjantin berlam balığı, Alaska mezgit balığı, gelincik balığı, yaldızlı pisi balığı ve Akdeniz kalamarından gümrük vergisi alınmayacak.

Nil levreği, kömür balığı, sığ su berlam balığı, Arjantin berlam balığı, Alaska mezgit balığı, gelincik balığı, yaldızlı pisi balığı ve Akdeniz kalamarından gümrük vergisi alınmayacak.

İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayınlandı. Buna göre, nihai kullanım uygulaması kapsamında indirimli gümrük vergisinden faydalanacak ürünlere bazı deniz ürünleri eklendi.

Düzenlemeye göre; Nil levreği, kömür balığı, sığ su berlam balığı, Arjantin berlam balığı, Alaska mezgit balığı, gelincik balığı, yaldızlı pisi balığı ve Akdeniz kalamarından gümrük vergisi alınmayacak.

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Kaynak: ANKA

Arjantin, Alaska, su, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 8 İthal Balıktan Gümrük Vergisi Alınmayacak - Son Dakika

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