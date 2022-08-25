Nil levreği, kömür balığı, sığ su berlam balığı, Arjantin berlam balığı, Alaska mezgit balığı, gelincik balığı, yaldızlı pisi balığı ve Akdeniz kalamarından gümrük vergisi alınmayacak.
İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayınlandı. Buna göre, nihai kullanım uygulaması kapsamında indirimli gümrük vergisinden faydalanacak ürünlere bazı deniz ürünleri eklendi.
Düzenlemeye göre; Nil levreği, kömür balığı, sığ su berlam balığı, Arjantin berlam balığı, Alaska mezgit balığı, gelincik balığı, yaldızlı pisi balığı ve Akdeniz kalamarından gümrük vergisi alınmayacak.
Son Dakika › Ekonomi › 8 İthal Balıktan Gümrük Vergisi Alınmayacak - Son Dakika