İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayınlandı. Buna göre, nihai kullanım uygulaması kapsamında indirimli gümrük vergisinden faydalanacak ürünlere bazı deniz ürünleri eklendi.

Kaynak: ANKA

Arjantin, Alaska, su, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › 8 İthal Balıktan Gümrük Vergisi Alınmayacak - Son Dakika

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