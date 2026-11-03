Nilüfer Belediyesi Emlak Vergisi 2. taksit ödemelerini 30 Kasım'a kadar alacak - Son Dakika
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Nilüfer Belediyesi Emlak Vergisi 2. taksit ödemelerini 30 Kasım'a kadar alacak

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Nilüfer Belediyesi Emlak Vergisi 2. taksit ödemelerini 30 Kasım\'a kadar alacak
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Nilüfer Belediyesi 2026 yılı Emlak Vergisi ikinci taksit ödemelerini almaya başladı. Ödemeler 30 Kasım'a kadar internet, anlaşmalı bankalar, belediye hizmet binaları ve muhtarlıklarda kurulan veznelerden yapılabilecek; Halk Evi vezneleri 28-29 Kasım'da da açık olacak.

Nilüfer Belediyesi'nde 2026 yılı Emlak Vergisi ikinci taksit ödeme süreci başladı. Vatandaşlar, 30 Kasım'a kadar sürecek ödemelerini internet üzerinden, anlaşmalı bankalardan, belediye hizmet binalarından veya farklı tarihlerde mahalle muhtarlıklarında kurulan veznelerden yapabilecek.

Nilüfer Belediyesi, 2026 yılı Emlak Vergisi ikinci taksit ödemelerini almaya başladı. 2-30 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek ödemeler için vatandaşlara hem dijital kanallarda hem de sahada farklı seçenekler sunuyor.

İnternet ve banka kanallarıyla ödeme imkanı

Belediyeye gelmeden işlem yapmak isteyen vatandaşlar, e-Devlet üzerinden www.turkiye.gov.tr veya Nilüfer Belediyesi'nin https://e-islem.nilufer.bel.tr adresi üzerinden ödemelerini kolayca tamamlayabiliyor. Mobil banka kanalıyla ödeme yapmak isteyenler ise alıcı kısmına "Nilüfer Belediye Başkanlığı" yazarak Vakıfbank'ın TR57 0001 5001 5800 7293 7677 37 numaralı IBAN hesabına EFT ve havale gönderebiliyor. Ayrıca 7/24 hizmet veren FAST sistemi üzerinden, "kolay adres" tanımlı 1910025989 vergi numarası kullanılarak 100 bin TL'ye kadar olan vergi ödemeleri günün her saatinde gerçekleştirilebiliyor. Nakit ödeme tercih eden vatandaşlar, tüm PTT şubelerinden 488666 numaralı Posta Çeki hesabına T.C. kimlik numarası ve sicil numaralarını beyan ederek işlem yapabileceği gibi, tüm Halkbank şubelerinin bankolarından T.C. kimlik numarasıyla ya da Halkbank ATM'lerindeki belediye vergi ödemesi menüsünden sicil numarasıyla ödemelerini yatırabiliyor.

Hizmet binaları ve muhtarlıklarda vezne hizmeti

Ödemelerini veznelerden yapmak isteyen vatandaşlar için Nilüfer Belediyesi Halk Evi, Alaaddinbey, Çalı, Görükle ve Göçmen Konutları hizmet noktalarında nakit ve kredi kartı ile işlem imkanı sağlanıyor. Merkez binalara gelemeyen vatandaşlar içinse Kasım ayı boyunca farklı tarihlerde, farklı mahalle muhtarlıklarında geçici vezneler kuruluyor. Görevli personel, belirlenen takvim doğrultusunda 09.00-12.00 ve 12.30-15.30 saatleri arasında mahalle muhtarlıklarında nakit ve kredi kartıyla ödeme kabul ediyor.

Son hafta sonu vezneler açık

Ödeme süresinin dolacağı 30 Kasım Pazartesi günü öncesinde yoğunluk yaşanmaması adına Nilüfer Belediyesi Halk Evi hizmet binasındaki vezneler hafta sonu da açık olacak. Vatandaşlar, 28 Kasım Cumartesi ve 29 Kasım Pazar günleri 09.00 ile 16.00 saatleri arasında Nilüfer Belediyesi Halk Evi veznelerinden işlem gerçekleştirebilecek. Muhtarlık veznelerinin hangi tarihte hangi mahallede hizmet vereceğine ve ödeme sürecine ilişkin detaylı bilgilere www.nilufer.bel.tr adresinden veya 444 16 03 numaralı çağrı merkezinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: İHA
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