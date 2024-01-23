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Nilüfer Belediyesi'nde 67 kadrolu işçi ve Nilbel AŞ.'de 2 bin 461 çalışanı kapsayan sözleşme imzalandı - Son Dakika
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Nilüfer Belediyesi'nde 67 kadrolu işçi ve Nilbel AŞ.'de 2 bin 461 çalışanı kapsayan sözleşme imzalandı

Nilüfer Belediyesi, Nilbel AŞ. ve Belediye İş Sendikası arasında gerçekleştirilen toplu sözleşme ile en düşük personel maaşı 32 bin 462 lira, en yüksek personel maaşı da 53 bin 98 lira oldu. Ayrıca çalışanların Şubat ayında alacakları zamlar, bu protokolle 1 Ocak 2024 tarihine çekilerek zamlı maaşların erken alınması sağlandı.

Nilüfer Belediyesi\'nde 67 kadrolu işçi ve Nilbel AŞ.\'de 2 bin 461 çalışanı kapsayan sözleşme imzalandı
23.01.2024 - 15:23,
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Nilüfer Belediyesi'nde çalışan 67 kadrolu işçi ve belediye iştiraki olan Nilbel AŞ.'de çalışan 2 bin 461 çalışanı kapsayan sözleşme imzalandı. Yapılan yeni sözleşmeye göre sosyal haklar dahil en düşük personel maaşı 32 bin 462 lira, en yüksek personel maaşı da 53 bin 98 lira oldu.

2023 yılında yapılan toplu sözleşmenin ardından Eylül ayında bir ek protokol ile çalışanların maaşında düzenleme yapan Nilüfer Belediyesi, yüksek enflasyon karşısında çalışanlarının refahı için ikinci kez düzenleme yaptı. Nilüfer Belediyesi, Nilbel AŞ. ve Belediye İş Sendikası arasında gerçekleştirilen toplu sözleşme Nilüfer Halk Evi'nde yapılan törenle imzalandı. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem tören alanına konfetiler, meşaleler ve tezahüratlarla girdi. Yapılan düzenleme ile sosyal haklar dahil en düşük personel maaşı 32 bin 462 lira, en yüksek personel maaşı da 53 bin 98 lira oldu. Ayrıca çalışanların Şubat ayında alacakları zamlar, bu protokolle 1 Ocak 2024 tarihine çekilerek zamlı maaşların erken alınması sağlandı. Geçen yılın rakamlarıyla kıyaslama yapıldığında 14 bin 948 lira olan en düşük ücret, yüzde 117 oranında bir artışla 32 bin 462 liraya, en yüksek ücret ise 26 bin 103 liradan, yüzde 103 oranında bir artışla 53 bin 98 liraya yükseltildi.

"Her zaman emeğinizin karşılığını almanızı diliyorum"

Nilüfer Halk Evi'nde düzenlenen törende Başkan Erdem, belediye personelinin merakla beklediği maaşlardaki iyileştirme oranlarını personelin yoğun katılım gösterdiği toplantıda kamuoyu ile paylaştı. Personele seslenen Erdem, "Bugün, yaklaşık 2 bin 500 çalışanımızı ilgilendiren toplu iş sözleşmesi ek protokolünü imzalamak için bir araya geldik. Nilüfer Belediyesi iştiraki olan Nilbel A.Ş'de çalışan 2 bin 394 çalışan ile 67 kadrolu işçimizi kapsayan toplu sözleşme ek protokolüne Belediye İş Sendikası ile imza atıyoruz. Çalışanlarımızın yaşam standartlarını iyileştirmek bizim önceliğimiz. Günümüz ekonomik şartlarında çalışanların refahının artırılması adına yapılan iyileştirme sonrası sosyal haklar dahil en düşük personel maaşı 32 bin 462 lira, en yüksek ücret de 53 bin 98 lira olmuştur. Ayrıca çalışanlarımızın Şubat ayında alacakları zamları, bu ek protokolle 1 Ocak 2024 tarihine çekerek zamlı maaşlarını erken almalarını sağlıyoruz. Geçen yılın rakamlarıyla kıyaslama yaparsak 14 bin 948 lira olan en düşük ücret 32 bin 462 liraya, en yüksek ücret ise 26 bin 103 liradan, 53 bin 98 liraya çıkmıştır. Sizin mutluluğunuz bizim mutluluğumuzdur. Sizin mutluluğunuz da bütün Nilüfer'in mutluluğudur. Her zaman emeğinizin karşılığını almanızı ve her zaman aldığınızın karşılığını da şükranla, emekle, Nilüfer halkına hizmetle geri vermenizi diliyorum" şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Ekonomi Nilüfer Belediyesi'nde 67 kadrolu işçi ve Nilbel AŞ.'de 2 bin 461 çalışanı kapsayan sözleşme imzalandı - Son Dakika


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