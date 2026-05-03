Nilüfer'de emlak vergisi 1. taksit dönemi 4 Mayıs'ta başlıyor
Nilüfer'de emlak vergisi 1. taksit dönemi 4 Mayıs'ta başlıyor

03.05.2026 13:37  Güncelleme: 13:40
Nilüfer Belediyesi, 2026 yılı emlak vergisi ilk taksit ödemelerini almaya başlıyor.

Bu çerçevede ödemeler 4 Mayıs ile 1 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Vatandaşların işlemlerini kolaylaştırmak için çeşitli alternatifler sunuluyor. Mahalle muhtarlıklarında tahsilat vezneleri hizmet verecek. Nilüfer Belediyesi Halk Evi vezneleri ise hafta sonu da açık kalarak mesai yapacak. Ayrıca dileyen vatandaşlar tüm bu işlemlerini internet üzerinden de kolayca gerçekleştirebilecek.

Nilüfer Belediyesi, bu dönemde vatandaşların ödemelerini en az zaman kaybıyla yapabilmesi için birden fazla alternatif sunacak. Bu kapsamda mahalle muhtarlıklarına vezneler kurulacak. Nilüfer Belediyesi Halk Evi gişeleri hafta sonu da açık tutulacak. Ayrıca vatandaşlar, internet ve mobil bankacılık aracılığıyla da ödemelerini yapabilecek.

Nilüfer Belediyesi Halk Evi'nin yanı sıra Alaaddinbey, Çalı, Görükle ve Göçmen Konutları'nda bulunan vezneler tüm tahsilat dönemi boyunca hizmet verecek. Vatandaşlar bu noktalarda nakit ya da kredi kartıyla ödeme yapabilecek.

Özellikle belediye hizmet binalarına gelmekte zorlanan veya vakit bulamayan Nilüferliler için mahalle muhtarlıklarına gezici vezneler kurulacak. Nakit ve kredi kartıyla ödeme alacak olan vezneler, bulundukları mahallede 09.00-12.00 ve 13.00-15.30 saatleri arasında hizmet verecek.

Açıklanan takvime göre vezneler 4 Mayıs Pazartesi günü Minareliçavuş ve Odunluk, 5 Mayıs Salı günü Işıktepe ve Esentepe, 6 Mayıs Çarşamba günü Ertuğrul ve Özlüce, 7 Mayıs Perşembe günü Karaman ve Ataevler, 8 Mayıs Cuma günü ise Gökçeköy ile 30 Ağustos-Zafer mahallelerinde olacak.

İkinci hafta gezici vezneler, 11 Mayıs Pazartesi Üçevler ve Hasanağa, 12 Mayıs Salı Gümüştepe ve Yüzüncüyıl, 13 Mayıs Çarşamba Cumhuriyet ve Barış, 14 Mayıs Perşembe İrfaniye ve Kayapa, 15 Mayıs Cuma günü ise Gölyazı ve Demirci mahallelerinde hizmet verecek.

Üçüncü hafta 18 Mayıs Pazartesi Büyükbalıklı ve 23 Nisan, 20 Mayıs Çarşamba Beşevler ve Konak, 21 Mayıs Perşembe Fethiye ve Kızılcıklı, 22 Mayıs Cuma günü ise Ürünlü ve İhsaniye mahallelerinde vezne kurulacak. Tahsilatın son günü olan 1 Haziran Pazartesi günü ise Akçalar ve Altınşehir mahallelerinde ödeme alınacak.

Nilüfer Belediyesi Halk Evi'ndeki vezneler 23 Mayıs Cumartesi ve 24 Mayıs pazar günleri 09.00-16.00 saatleri arasında açık olacak. Hafta içi belediyeye gelme imkanı bulamayanlar bu sayede ödemelerini hafta sonu da yapacak.

İnternet üzerinden ödeme yapmak isteyen Nilüferliler, https://e-islem.nilufer.bel.tr adresinden ya da www.turkiye.gov.tr web sitesinde e-Devlet üzerinden işlem yapabilecek.

Nilüfer Belediyesi'nin Vakıfbank IBAN TR57 0001 5001 5800 7293 7677 37 (Alıcı: Nilüfer Belediye Başkanlığı) numaralı EFT ya da havale yoluyla ödeme yapılabilecek. 7/24 çalışan FAST sistemini kullananlar ise "kolay adres" olarak tanımlı 1910025989 vergi numarasıyla 100 bin TL'ye kadar olan vergilerini hesaplarından ödeyebilecek.

Bunlara ek olarak tüm PTT şubelerinden 488666 numaralı Posta Çeki hesabına T.C. kimlik ve sicil numarasıyla ödeme yapılabilecek. Halkbank şubeleri de ödeme noktaları arasında yer alıyor. Halkbank ATM'lerinde "Ödemeler" menüsündeki "Belediye Vergi Ödemesi" bölümünden Nilüfer Belediyesi seçilerek sicil numarasıyla işlem tamamlanabilecek.

Vatandaşlar, ödeme noktaları ve takvim ile ayrıntı bilgiyi Nilüfer Belediyesi'nin 444 16 03 numaralı çağrı merkezinden ya da www.nilufer.bel.tr adresinden alabilirler. - BURSA

Kaynak: İHA

