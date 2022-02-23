Nilüfer pazarları yine örnek olacak - Son Dakika
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Nilüfer pazarları yine örnek olacak

23.02.2022 16:58
Nilüfer pazarları yine örnek olacak

Nilüfer Belediyesi, ilçedeki pazar yerlerinin kullanımı ile ilgili Bursa Seyyar Pazarcılar Odası ve Bursa Yaymacılar Odası ile birlikte yaklaşık 3 bin pazarcıyı ilgilendiren iki ayrı protokole imza attı.

Nilüfer Belediyesi, ilçedeki pazar yerlerinin kullanımı ile ilgili Bursa Seyyar Pazarcılar Odası ve Bursa Yaymacılar Odası ile birlikte yaklaşık 3 bin pazarcıyı ilgilendiren iki ayrı protokole imza attı. Protokol ile birlikte Nilüfer'in örnek pazar yerlerindeki hizmet kalitesinin artarak devam etmesi hedefleniyor.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, ilçedeki pazar yerlerinin kullanımı ile ilgili olarak Bursa Seyyar Pazarcılar Odası ve Bursa Yaymacılar Odası başkanlarıyla Nilüfer Belediyesi adına protokol imzaladı. Başkan Turgay Erdem ile birlikte Bursa Seyyar Pazarcılar Odası Başkanı Ahmet Refik Aksu ve Bursa Yaymacılar Odası Başkanı Fahrettin Tüccaroğlu'nun imza koyduğu protokol töreninde Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Vural, Bursa Seyyar Pazarcılar Odası Başkan Yardımcısı Ergin Birdal ve Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürü Mehmet Eğe de hazır bulundu.

Nilüfer Belediyesi Halk Evi Başkanlık makamında imzalanan protokolle, ilçe sınırları içinde haftanın belirli günlerinde kurulan 30 sebze ve meyve pazarı ile 5 giyim pazarında, tüketici memnuniyeti ile birlikte ürün ve pazar donatılarının kalitesini artırılması hedefleniyor. Protokol, denetimin sürdürülebilirliğini, pazarcıların tüketiciyle sağlıklı ve güvenli ürün satışının sağlanabilmesini de kapsıyor. 2022 yılı boyunca geçerli olacak protokol ayrıca tüketici ve pazarcı esnafını çevre uyumu, estetik ve çağdaş yaşam koşullarının sağlandığı semt pazarlarında buluşturarak, pazar yerlerindeki atıkların düzenli bir şekilde toplanmasını da hedefliyor. - BURSA

Nilüfer pazarları yine örnek olacak
Nilüfer pazarları yine örnek olacak

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nilüfer belediyesi, Turgay Erdem, Adem Vural, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Nilüfer pazarları yine örnek olacak - Son Dakika


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