Nisan 2026\'da İşsizlik Oranı %8,2\'ye Yükseldi

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayında işsizlik oranının bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 8,2 seviyesinde gerçekleştiğini açıkladı.

TÜİK, Nisan 2026 dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2026 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre 5 bin kişi azalarak 2 milyon 868 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puan artarak yüzde 8,2 seviyesinde gerçekleşti.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,8, kadınlarda yüzde 11 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre 356 bin kişi azalarak 32 milyon 166 bin kişi, istihdam oranı 0,6 puan azalarak yüzde 48,1 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65,4 iken kadınlarda yüzde 31,2 olarak gerçekleşti. İş gücü, bir önceki aya göre 361 bin kişi azalarak 35 milyon 34 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 0,6 puan azalarak yüzde 52,4 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 70,2 iken kadınlarda yüzde 35 oldu.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 14,5 OLDU

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,8 puan azalarak yüzde 14,5 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı, erkeklerde yüzde 12, kadınlarda ise yüzde 19,4 olarak gerçekleşti.

HAFTALIK ORTALAMA FİİLİ ÇALIŞMA SÜRESİ 42,1 SAAT OLDU

İstihdam edilenlerden referans döneminde iş başında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2026 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre 0,3 saat artarak 42,1 saat olarak gerçekleşti. Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı 2026 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre 1,2 puan azalarak yüzde 30,1 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 19,3 iken işsiz ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı yüzde 20,5 olarak gerçekleşti.