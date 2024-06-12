Nisan Ayında Türkiye'nin Dış Ticaret Haddi 2 Puan Azaldı - Son Dakika
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Ekonomi

Nisan Ayında Türkiye'nin Dış Ticaret Haddi 2 Puan Azaldı

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, Nisan ayında Türkiye'nin dış ticaret haddi bir önceki yılın aynı ayına göre 2 puan azalarak 86 seviyesine geriledi. İhracat birim değer endeksi yüzde 1,9 azalırken, ithalat birim değer endeksi yüzde 0,4 arttı.

12.06.2024 10:28
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TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayında dış ticaret haddinin bir önceki yılın aynı ayına göre, 2 puan azalarak 86 seviyesine gerilediğini açıkladı.

TÜİK, Nisan 2024 dönemine ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı. Buna göre; ihracat birim değer endeksi nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,9 azaldı. Endeks, bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 1,1 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 4 azaldı, yakıtlarda yüzde 2,8 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2,9 azaldı. İhracat miktar endeksi nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,9 arttı. Endeks, bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 5,3 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 1 azaldı, yakıtlarda yüzde 40,8 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2,3 azaldı.

İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ YÜZDE 0,4 ARTTI

İthalat birim değer endeksi nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,4 arttı. Endeks, bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 7 azaldı, yakıtlarda yüzde 6 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 6,7 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2,7 azaldı. İthalat miktar endeksi nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,7 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 16,2 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 10,4 arttı, yakıtlarda yüzde 0,7 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 7,2 arttı.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2023 yılı Nisan ayında 88 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 2 puan azalarak 2024 yılı Nisan ayında 86 oldu.

Kaynak: DHA

İhracat, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Nisan Ayında Türkiye'nin Dış Ticaret Haddi 2 Puan Azaldı - Son Dakika

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