Nisan'da 182 Bin Taşıt Trafiğe Kaydedildi

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) "Motorlu Kara Taşıtları" istatistiklerine göre, nisan ayında 182 bin 34 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Taşıtların yüzde 45'ini otomobiller oluşturdu, bu otomobillerin yüzde 40,0'ı benzinli, yüzde 42,2'si gri renkli tercih edildi.

TÜİK, nisan ayına ilişkin "Motorlu Kara Taşıtları" istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 45'ini otomobil, yüzde 38,5'ini motosiklet, yüzde 11,6'sını kamyonet, yüzde 1,9'unu traktör, yüzde 1,9'unu kamyon, yüzde 0,6'sını minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 13,8 ARTTI

Nisan ayında, trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre özel amaçlı taşıtta yüzde 52,8, traktörde yüzde 41,8, kamyonette yüzde 30,6, kamyonda yüzde 26,7, motosiklette yüzde 25,7, otomobilde yüzde 1,9 arttı, minibüste ise yüzde 26,9 ve otobüste yüzde 10,1 azaldı.

Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı otobüste yüzde 32,8, kamyonette yüzde 21,6, özel amaçlı taşıtta yüzde 11,0, kamyonda yüzde 4,8, otomobilde yüzde 1,9 artarken traktörde yüzde 33,7, minibüste yüzde 25,5 ve motosiklette yüzde 16,1 azaldı.

TRAFİĞE KAYITLI TOPLAM TAŞIT SAYISI NİSAN AYI SONU İTİBARIYLA 34 MİLYON 199 BİN 933 OLDU

Nisan ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 51,8'ini otomobil, yüzde 21,3'ünü motosiklet, yüzde 14,5'ini kamyonet, yüzde 6,8'ini traktör, yüzde 3,1'ini kamyon, yüzde 1,6'sını minibüs, yüzde 0,6'sını otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

NİSAN AYINDA 919 BİN 896 ADET TAŞITIN DEVRİ YAPILDI

Nisan ayında devri(1) yapılan taşıtların yüzde 65,8'ini otomobil, yüzde 15,1'ini kamyonet, yüzde 11,4'ünü motosiklet, yüzde 3,2'sini traktör, yüzde 2,1'ini kamyon, yüzde 1,7'sini minibüs, yüzde 0,5'ini otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 14,0'ı Renault, yüzde 9,9'u Volkswagen, yüzde 7,0'ı Toyota, yüzde 6,7'si Hyundai, yüzde 6,5'i Peugeot, yüzde 5,1'i Citroen, yüzde 4,8'i Opel, yüzde 4,8'i TOGG, yüzde 4,7'si Fiat, yüzde 4,5'i Skoda, yüzde 3,3'ü Kia, yüzde 3,1'i Mercedes-Benz, yüzde 2,5'i Chery, yüzde 2,4'ü Volvo, yüzde 2,4'ü BMW, yüzde 2,1'i Audi, yüzde 2,0'ı Nissan, yüzde 1,8'i Mini, yüzde 1,5'i Ford, yüzde 1,2'si Dacia ve yüzde 9,9'u diğer markalardan oluştu.

OCAK-NİSAN DÖNEMİNDE 608 BİN 376 ADET TAŞITIN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI

Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 11,9 azalarak 608 bin 376 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 28,7 artarak 18 bin 755 adet oldu. Böylece Ocak-Nisan döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 589 bin 621 adet artış gerçekleşti.

OCAK-NİSAN DÖNEMİNDE TRAFİĞE KAYDI YAPILAN OTOMOBİLLERİN YÜZDE 40'I BENZİN YAKITLIDIR

Ocak-Nisan döneminde trafiğe kaydı yapılan 306 bin 534 adet otomobilin yüzde 40,0'ı benzin, yüzde 32,5'i hibrit, yüzde 18,7'si elektrikli, yüzde 8,1'i dizel ve yüzde 0,7'si LPG yakıtlıdır. Nisan ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 17 milyon 697 bin 89 adet otomobilin ise yüzde 32,2'si dizel, yüzde 31,0'ı benzin, yüzde 29,6'sı LPG, yüzde 4,5'i hibrit ve yüzde 2,4'ü elektriklidir. Yakıt türü bilinmeyen(3) otomobillerin oranı ise yüzde 0,2'dir.

OCAK-NİSAN DÖNEMİNDE EN FAZLA 1300 VE ALTI SİLİNDİR HACİMLİ OTOMOBİL KAYDI YAPILDI

Ocak-Nisan döneminde trafiğe kaydı yapılan 306 bin 534 adet otomobilin yüzde 32,5'i 1300 ve altı, yüzde 16,1'i 1401-1500, yüzde 13,2'si 1501-1600, yüzde 9,7'si 1301-1400, yüzde 8,9'u 1601-2000, yüzde 0,9'u 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip.

OCAK-NİSAN DÖNEMİNDE KAYDI YAPILAN OTOMOBİLLERİN 129 BİN 484'Ü GRİ RENKLİ

Ocak-Nisan döneminde trafiğe kaydı yapılan 306 bin 534 adet otomobilin yüzde 42,2'si gri, yüzde 25,3'ü beyaz, yüzde 11,4'ü siyah, yüzde 10,0'ı mavi, yüzde 5,5'i yeşil, yüzde 3,6'sı kırmızı, yüzde 1,3'ü kahverengi, yüzde 0,3'ü turuncu, yüzde 0,3'ü sarı ve yüzde 0,1'i diğer renkli olarak tespit edildi.