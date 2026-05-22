Nisan'da İhracat %22,3, İthalat %3,1 Artış Gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Nisan'da İhracat %22,3, İthalat %3,1 Artış Gösterdi

22.05.2026 10:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin Nisan ihracatı 25.4 milyar dolara, ithalatı ise 33.9 milyar dolara ulaştı.

Türkiye'nin ihracatı, nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 22,3 artarak 25 milyar 408 milyon dolar, ithalatı ise yüzde 3,1 yükselişle 33 milyar 909 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan nisan ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı.

Buna göre, Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında ihracat, nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 22,3 artışla 25 milyar 408 milyon dolar, ithalat yüzde 3,1 yükselişle 33 milyar 909 milyon dolar oldu.

Dış ticaret açığı, nisanda yıllık bazda yüzde 29,8 azalarak, 12 milyar 112 milyon dolardan 8 milyar 500 milyon dolara geriledi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, Nisan 2025'te yüzde 63,2 iken, geçen ay yüzde 74,9'a yükseldi.

Ocak-nisan döneminde dış ticaret açığı yüzde 7,3 arttı

Ocak-nisanda ise ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artarak 88 milyar 665 milyon dolar, ithalat yüzde 4,3 yükselişle 125 milyar 803 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Söz konusu dönemde, dış ticaret açığı yüzde 7,3 artışla 34 milyar 599 milyon dolardan 37 milyar 137 milyon dolara çıktı.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, Ocak-Nisan 2025 döneminde yüzde 71,3 iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 70,5'e geriledi.

Enerji ve altın hariç dış ticaret

Geçen ay enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, yüzde 23,6 artarak, 19 milyar 228 milyon dolardan 23 milyar 760 milyon dolara yükseldi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat, söz konusu ayda yüzde 3,3 artışla, 25 milyar 418 milyon dolardan 26 milyar 245 milyon dolara çıktı.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı, nisanda 2 milyar 486 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi, yüzde 12 yükselişle 50 milyar 5 milyon dolar oldu.

Söz konusu ayda, enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 90,5 olarak belirlendi.

(Sürecek)

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Nisan'da İhracat %22,3, İthalat %3,1 Artış Gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Canlı hayvan borsasında kaçan boğa paniğe neden oldu o anlar kamerada Canlı hayvan borsasında kaçan boğa paniğe neden oldu; o anlar kamerada
Tarsus’ta yolcu otobüsü alev aldı Tarsus'ta yolcu otobüsü alev aldı
Aston Villa-Freiburg maçını izleyen herkes aynı yorumu yapıyor Aston Villa-Freiburg maçını izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Özgür Özel, Kılıçdaroğlu’nun “arınma“ sözleri sonrası MYK’yı topladı Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nun "arınma" sözleri sonrası MYK'yı topladı
Takımı şampiyon olunca krallar gibi karşılandı Takımı şampiyon olunca krallar gibi karşılandı
Yakalama kararı çıkarılan Serenay Sarıkaya’dan ilk açıklama 17 ünlü isim gözaltına alındı Yakalama kararı çıkarılan Serenay Sarıkaya'dan ilk açıklama! 17 ünlü isim gözaltına alındı

10:24
Kırmızı bültenle aranan Umut Altaş ilk kez konuştu Gülistan’ın neden öldürüldüğünü anlattı
Kırmızı bültenle aranan Umut Altaş ilk kez konuştu! Gülistan'ın neden öldürüldüğünü anlattı
10:22
Özgür Özel, CHP MYK’yı yeniden toplantıya çağırdı
Özgür Özel, CHP MYK'yı yeniden toplantıya çağırdı
10:05
Finansal İstikrar Komitesi: Türkiye ekonomisi şoklara karşı dayanıklı
Finansal İstikrar Komitesi: Türkiye ekonomisi şoklara karşı dayanıklı
09:44
Kılıçdaroğlu’na ikinci şok Aylin Nazlıaka da görevi kabul etmedi
Kılıçdaroğlu'na ikinci şok! Aylin Nazlıaka da görevi kabul etmedi
09:17
Bilgi Üniversitesi kapatıldı Binlerce öğrenci Mimar Sinan’da eğitime devam edecek
Bilgi Üniversitesi kapatıldı! Binlerce öğrenci Mimar Sinan'da eğitime devam edecek
07:50
Davutoğlu: Alınan mutlak butlan kararının siyaseti dizayn etme çabası olduğu açıktır
Davutoğlu: Alınan mutlak butlan kararının siyaseti dizayn etme çabası olduğu açıktır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 10:49:02. #.0.5#
SON DAKİKA: Nisan'da İhracat %22,3, İthalat %3,1 Artış Gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.