Nisan'da İnek Sütü Üretimi Artış Gösterdi - Son Dakika
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Nisan'da İnek Sütü Üretimi Artış Gösterdi

12.06.2026 10:31
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Nisan'da inek sütü miktarı yıllık yüzde 1,3 artarak 994 bin 137 tona ulaştı.

Türkiye genelinde toplanan inek sütü miktarı, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,3 artışla 994 bin 137 tona yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı.

Buna göre ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı, nisanda yıllık bazda yüzde 1,3 artarak 994 bin 137 tona çıktı. Ocak-nisan döneminde ise 2025'in aynı dönemine kıyasla değişmeyerek 3 milyon 835 bin 266 ton oldu.

Ticari süt işletmelerince yapılan içme sütü üretimi, nisanda yıllık yüzde 7,9 artarak 154 bin 447 tona çıktı. Bu yılın 4 ayında da içme sütü üretimi, yıllık bazda yüzde 6,7 artışla 614 bin 367 tona ulaştı.

Ticari süt işletmeleri tarafından yapılan yoğurt üretimi de nisanda 2025'in aynı ayına kıyasla yüzde 13,4 artarak 125 bin 691 ton, ocak-nisan döneminde de yıllık bazda yüzde 11,1 artışla 470 bin 828 ton olarak kayıtlara geçti.

İnek peyniri üretimi, nisanda yıllık bazda yüzde 3,4 artarak 72 bin 463 ton, ocak-nisan döneminde yüzde 2,9 yükselişle 285 bin 720 ton oldu.

Nisanda ayran ve kefir üretimi yüzde 11,7 yükselerek 96 bin 27 tona çıkarken tereyağı ve sadeyağ üretimi yüzde 7,7 gerileyerek 10 bin 444 tona düştü. Ocak-nisan döneminde ayran ve kefir üretimi yüzde 11,1 artarak 338 bin 512 tonu bulurken tereyağı ve sadeyağ üretimi ise yüzde 2,4 azalışla 37 bin 533 tona geriledi.

Martta 1 milyon 7 bin 179 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı, nisanda yüzde 1,3 azalarak 994 bin 137 ton oldu.

Aynı dönemde 164 bin 354 tonu bulan içme sütü üretimi, nisanda yüzde 6 azalışla 154 bin 447 ton olarak gerçekleşti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Nisan'da İnek Sütü Üretimi Artış Gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Fatma Esin Duva Fatma Esin Duva:
    lafta artış. İş başında ne görüyoruz. Hiçbir şey. Her zaman böyle. 0 0 Yanıtla
  • Fatih Nazmi Şanlı Fatih Nazmi Şanlı:
    umarım bu artış devam eder çünkü üreticilerin zorluk çektiğini biliyor herkes 0 0 Yanıtla
  • Serçin Guvenc Serçin Guvenc:
    ayda bir miktar artış olmuş işte yani pek de kötü değil yani sektör biraz kımıldıyor 0 0 Yanıtla
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