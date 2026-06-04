Nisan'da İstihdam 356 Bin Azaldı - Son Dakika
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Nisan'da İstihdam 356 Bin Azaldı

04.06.2026 10:46
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Türkiye'de nisan ayında istihdam, 356 bin kişi azalarak 32,1 milyon oldu, işsizlik oranı %8,2.

Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, nisanda aylık bazda 356 bin kişi azalarak 32 milyon 166 bin kişi oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı, nisanda bir önceki aya kıyasla 356 bin kişi gerileyerek 32 milyon 166 bin kişi oldu. İstihdam oranı ise 0,6 puan azalışla, yüzde 48,1 olarak gerçekleşti. Bu oran erkeklerde yüzde 65,4 iken, kadınlarda yüzde 31,2 olarak kayıtlara geçti.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü, nisanda bir önceki aya göre 361 bin kişi azalarak, 35 milyon 34 bin kişiye ulaştı. İş gücüne katılma oranı ise 0,6 puan düşerek yüzde 52,4 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 70,2 iken, kadınlarda yüzde 35 olarak hesaplandı.

İstihdam edilenlerden referans döneminde iş başında olanların mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, nisanda bir önceki aya göre 0,3 saat artarak, 42,1 saat olarak gerçekleşti.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı nisanda aylık bazda 1,2 puan azalarak yüzde 30,1 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 19,3 iken, işsiz ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı yüzde 20,5 olarak tahmin edildi.

Türkiye genelinde nisan ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış temel iş gücü göstergeleri şöyle:

15 ve daha yukarı yaştakilerToplamErkekKadın
Nüfus (bin kişi)66.86133.05433.807
İş gücü (bin kişi)35.03423.20211.832
İstihdam (bin kişi)32.16621.63010.536
İşsiz (bin kişi)2.8681.5721.297
İş gücüne dahil olmayanlar (bin kişi)31.8269.85221.974
İş gücüne katılma oranı (yüzde)52,470,235
İstihdam oranı (yüzde)48,165,431,2
İşsizlik oranı (yüzde)8,26,811
Genç nüfusta işsizlik oranı (15-24 yaş)14,51219,4
(Bitti)

Kaynak: AA

Ekonomi, Türkiye, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Nisan'da İstihdam 356 Bin Azaldı - Son Dakika

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