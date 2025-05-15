Nisan'da Kartlı Ödemeler %58 Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Nisan'da Kartlı Ödemeler %58 Arttı

Nisan ayında kartlı ödemeler 1,78 trilyon TL'ye ulaştı, temassız ödemeler öne çıktı.

15.05.2025 16:39
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Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile Nisan ayında yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 58 artarak 1,78 trilyon TL oldu.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), Nisan ayına ilişkin kartlı ödeme verilerini açıkladı. Buna göre, Nisan ayında 1,78 trilyon TL tutarında 1,60 milyar adet kartlı ödeme işlemi gerçekleşti. Mağaza içi yapılan her 5 kartlı ödemeden 4'ü temassız gerçekleşti. İnternetten kartlı ödeme tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 78 büyüme ile 545,4 milyar TL oldu.

Kart sayıları gelişimi

Nisan ayı itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı 133,2 milyon, banka kartı sayısı 212,0 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 101,1 milyon adet oldu.

2024 yılının Nisan ayı ile kıyaslandığında kredi kartı adedinde yüzde 9'luk, banka kartı adedinde yüzde 11'lik, ön ödemeli kart adedinde ise yüzde 8'lik artış yaşandı.

Toplam kart sayısı ise 446,3 milyon adede ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artış gösterdi.

Kartlı ödeme tutarı gelişimi

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile Nisan ayında yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 58 artarak 1.783,3 milyar TL oldu.

Kartlı ödemelerin 1.516,2 milyar TL'si kredi kartları ile yapılırken 247,9 milyar TL'sinde banka kartları, 19,2 milyar TL'sinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.

Kredi kartı ile yapılan ödemelerde önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 63, banka kartı ile yapılan ödemelerde yüzde 41 olurken ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde -11 oldu.

Kartlı ödeme işlem adedi gelişimi

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile Nisan ayında yapılan toplam ödeme adedi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artarak 1,60 milyar adet oldu.

Kartlı ödemelerin 911,3 milyon adedi kredi kartları ile yapılırken 617,9 milyon adedinde banka kartları, 74,8 milyon adedinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.

Kredi kartları ile yapılan ödeme adetlerinde büyüme oranı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11, banka kartları ile yapılan ödeme adetlerinde yüzde 15 olurken ön ödemeli kartlar ile yapılan ödeme adetlerinde ise bu oran yüzde -28 oldu.

İnternetten kartlı ödeme tutarı gelişimi

İnternetten kartlı ödemeler, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 78 artarak 545,4 milyar TL'ye yükseldi. İnternetten yapılan kartlı ödemelerin toplam içindeki payı ise yüzde 30 oldu.

İnternetten kartlı ödeme adedi gelişimi

İnternetten kartlı ödeme adedi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artarak 225,2 milyon adede yükseldi. İnternetten yapılan kartlı ödemelerin toplam içindeki payı ise yüzde 15'tir.

Temassız ödeme tutarı gelişimi

Kartlarla yapılan temassız ödeme adedi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artarak 1.067,2 milyon adet oldu. Temassız ödeme tutarı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 59 artarak 567,2 milyar TL oldu. Nisan ayında mağaza içi yapılan her 5 kartlı ödemeden 4'ü temassız gerçekleşti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi, Finans, Banka, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Nisan'da Kartlı Ödemeler %58 Arttı - Son Dakika

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