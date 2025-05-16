Nisan'da Taşıt Kaydı 31 Milyona Yaklaştı

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Nisan ayı sonu itibarıyla 31 milyon 976 bin 478 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayı Motorlu Kara Taşıtları verilerini paylaştı. Nisan ayında 191 bin 983 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 43,5'ini motosiklet, yüzde 41,9'unu otomobil, yüzde 9,0'ını kamyonet, yüzde 2,7'sini traktör, yüzde 1,7'sini kamyon, yüzde 0,8'ini minibüs, yüzde 0,3'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 1,9 azaldı

Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre motosiklette yüzde 18, traktörde yüzde 6,7, minibüste yüzde 0,7 artarken otobüste yüzde 23,7, otomobilde yüzde 15,3, kamyonda yüzde 9,7, özel amaçlı taşıtta yüzde 9,3 ve kamyonette yüzde 8,7 azaldı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 azaldı

Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı minibüste yüzde 59,2, kamyonette yüzde 24,5, otomobilde yüzde 24,2, otobüste yüzde 17,7, özel amaçlı taşıtta yüzde 12,3, kamyonda yüzde 6,8 artarken motosiklette yüzde 21,8 ve traktörde yüzde 17,6 azaldı.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Nisan ayı sonu itibarıyla 31 milyon 976 bin 478 oldu

Nisan ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 51,8'ini otomobil, yüzde 20,3'ünü motosiklet, yüzde 14,9'unu kamyonet, yüzde 7,1'ini traktör, yüzde 3,2'sini kamyon, yüzde 1,7'sini minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Nisan ayında 957 bin 499 adet taşıtın devri yapıldı

Nisan ayında devri yapılan taşıtların yüzde 67,3'ünü otomobil, yüzde 15,0'ını kamyonet, yüzde 10,5'ini motosiklet, yüzde 3,0'ını traktör, yüzde 1,9'unu kamyon, yüzde 1,6'sını minibüs, yüzde 0,5'ini otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Nisan ayında 80 bin 369 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı

Ocak-Nisan döneminde 690 bin 209 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 16,8 azalarak 690 bin 209 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı da yüzde 67,8 artarak 14 bin 570 adet oldu. Böylece Ocak-Nisan döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 675 bin 639 adet artış gerçekleşti.

Ocak-Nisan döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 48,1'i benzin yakıtlıdır

Ocak-Nisan döneminde trafiğe kaydı yapılan 348 bin 374 adet otomobilin yüzde 48,1'i benzin, yüzde 28,3'ü hibrit, yüzde 13,1'i elektrikli, yüzde 9,6'sı dizel ve yüzde 0,9'u LPG yakıtlıdır. Nisan ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 16 milyon 580 bin 427 adet otomobilin ise yüzde 33,6'sı dizel, yüzde 31,3'ü LPG, yüzde 30,5'i benzin, yüzde 3,0'ı hibrit ve yüzde 1,4'ü elektriklidir. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,2'dir. - İSTANBUL