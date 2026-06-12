Nisan'da Tavuk Etinde Artış, Yumurtada Düşüş - Son Dakika
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Nisan'da Tavuk Etinde Artış, Yumurtada Düşüş

12.06.2026 10:28
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Tavuk eti üretimi 236 bin 310 ton, yumurta üretimi 1,84 milyar adet olarak gerçekleşti.

Nisan ayında tavuk eti üretimi 236 bin 310 ton, tavuk yumurtası üretimi 1,84 milyar adet olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayı Kümes Hayvancılığı Üretimi verilerini açıkladı. Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 18,9 arttı, kesilen tavuk sayısı yüzde 0,2 azaldı, tavuk eti üretimi yüzde 0,5 azaldı. Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 17,3 arttı, kesilen tavuk sayısı yüzde 3,1 arttı, tavuk eti üretimi yüzde 1,6 arttı.

Bir önceki ay 232 bin 63 ton olan tavuk eti üretimi Nisan ayında yüzde 1,8 oranında artarak 236 bin 310 ton oldu.

Bir önceki ay 1 milyar 920 milyon 705 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi Nisan ayında yüzde 3,9 oranında azalarak 1 milyar 844 milyon 973 bin adet oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Nisan'da Tavuk Etinde Artış, Yumurtada Düşüş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Pınar Sahin Pınar Sahin:
    üretim rakamları interessting. Fakat bu veriler tamamen gerçek mi diye düşünüyorum. Arkasında ne var acaba. Bazen böyle istatistikler sektörün lehine sunuluyor. Merak ettim açıkçası. 0 0 Yanıtla
  • Semih Apop Semih Apop:
    bu rakamlar doğru mu birader ben haberi okuyunca tavuk eti azalmış diyo ama başlıkta artış yazıyo valla videosu olsa inanırım ondan sonra yorum yaparım çünkü ne güvendiğim kalmadı artık her şey karışık oluyo 0 0 Yanıtla
  • Veli Çağlar Çimen Veli Çağlar Çimen:
    yumurta fiyatları düşer mi bilen var mı çünkü üretim azalmışsa pahalı olur sanırım 0 0 Yanıtla
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