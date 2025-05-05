Nisan Enflasyonu: Havayolu Pahalandı, Sebzeler Ucuzladı - Son Dakika
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Ekonomi

Nisan Enflasyonu: Havayolu Pahalandı, Sebzeler Ucuzladı

Nisan ayında havayolu taşımacılığı fiyatı %42,10 artarken, taze sebzeler %17,32 ucuzladı.

05.05.2025 11:14
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Nisan ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu. Buna göre, geçen ay yüzde 42,10 fiyat artışı görülen havayolu ile yolcu taşımacılığı en fazla pahalanan ürün olurken, en fazla ucuzlayan ise yüzde 17,32 azalışla taze sebzeler oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayı Tüketici Fiyat Endeksi verilerini paylaştı. Buna göre, TÜFE'deki değişim 2025 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 3,00 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 13,36 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,86 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 48,73 artış olarak gerçekleşti.

Nisan ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla söz konusu ayda fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu. Nisan ayında en fazla fiyat artışı yüzde 42,10 ile havayolu ile yolcu taşımacılığında yaşandı. En çok ucuzlayan ise yüzde 17,32 azalışla taze sebzeler oldu.

En fazla fiyat artışı yaşanan ürünler; havayolu ile yolcu taşımacılığı yüzde 42,10, şans oyunları yüzde 22,82, elektrik yüzde 20,80, taze meyveler yüzde 19,84, patates yüzde 15,57 oldu.

En çok ucuzlayan ürünler ise taze sebzeler yüzde 17,32, evcil hayvanlar ile ilgili ürünler yüzde 5,08, makarna çeşitleri yüzde 1,81, konserve edilmiş veya işlenmiş balık yüzde 1,30, süt yüzde 1,25 olarak gerçekleşti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Nisan Enflasyonu: Havayolu Pahalandı, Sebzeler Ucuzladı - Son Dakika

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