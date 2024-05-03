Nisanda TÜFE'de En Yüksek Artış Eğitim Grubunda - Son Dakika
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Ekonomi

Nisanda TÜFE'de En Yüksek Artış Eğitim Grubunda

Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında nisanda yıllık bazda en yüksek artış, yüzde 103,86 ile eğitim grubunda oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, TÜFE'de nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 3,18, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 18,72, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 69,8 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 59,64 artış gerçekleşti.

03.05.2024 10:41
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Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında nisanda yıllık bazda en yüksek artış, yüzde 103,86 ile eğitim grubunda oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, TÜFE'de nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 3,18, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 18,72, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 69,8 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 59,64 artış gerçekleşti.

Ana harcama grupları itibarıyla nisanda bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup, yüzde 1,03 ile sağlık oldu. Nisanda aylık bazda artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 9,56 ile alkollü içecekler ve tütün olarak hesaplandı.

Yıllık değişimler

Nisanda geçen yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup, yüzde 51,2 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, geçen yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 103,86 ile eğitim olarak belirlendi.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan 13'ünün endeksinde düşüş gerçekleşirken 7 temel başlığın endeksinde değişim olmadı, 123 temel başlığın endeksinde ise artış görüldü.

Sektörlere ve alt gruplara göre aylık ve yıllık değişimler şöyle:

KapsamAylıkYıllık
TÜFE3,1869,80
Gıda ve alkolsüz içecekler2,7868,50
Alkollü içecekler ve tütün9,5678,53
Giyim ve ayakkabı4,5851,20
Konut1,3855,55
Ev eşyası4,1167,88
Sağlık1,0377,67
Ulaştırma2,8180,39
Haberleşme3,1855,40
Eğlence ve kültür2,6266,99
Eğitim2,97103,86
Lokanta ve oteller4,6995,82
Çeşitli mal ve hizmetler3,5266,12
- Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, nisanda bir önceki aya göre yüzde 3,24, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 18,58, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 72,72 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 64,57 olarak gerçekleşti.

Özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında nisanda aylık bazda en az yükseliş, yüzde 2,82 ile "işlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç TÜFE" göstergesinde oldu.

Yıllık bazda en yüksek artış ise yüzde 75,81 ile "enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE" göstergesinde kaydedildi.

Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri şöyle:

Kapsam

AylıkYıllık
Mevsimlik ürünler hariç TÜFE3,2170,79
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE3,2472,72
Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE3,5675,81
İşlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç TÜFE2,8268,35
Alkollü içecekler ve tütün hariç TÜFE2,9569,49
Yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç TÜFE3,39???????74,67
(Bitti)

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Nisanda TÜFE'de En Yüksek Artış Eğitim Grubunda - Son Dakika

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