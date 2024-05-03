Nisanda TÜFE'de En Yüksek Artış Eğitim Grubunda

Ekonomi

Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında nisanda yıllık bazda en yüksek artış, yüzde 103,86 ile eğitim grubunda oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, TÜFE'de nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 3,18, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 18,72, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 69,8 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 59,64 artış gerçekleşti.

Ana harcama grupları itibarıyla nisanda bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup, yüzde 1,03 ile sağlık oldu. Nisanda aylık bazda artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 9,56 ile alkollü içecekler ve tütün olarak hesaplandı.

Yıllık değişimler

Nisanda geçen yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup, yüzde 51,2 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, geçen yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 103,86 ile eğitim olarak belirlendi.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan 13'ünün endeksinde düşüş gerçekleşirken 7 temel başlığın endeksinde değişim olmadı, 123 temel başlığın endeksinde ise artış görüldü.

Sektörlere ve alt gruplara göre aylık ve yıllık değişimler şöyle: