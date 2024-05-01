Nisan Ayında Üretici ve Market Arasındaki Fiyat Farkı En Fazla Kuru İncirde Görüldü - Son Dakika
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Ekonomi

Nisan Ayında Üretici ve Market Arasındaki Fiyat Farkı En Fazla Kuru İncirde Görüldü

Nisan Ayında Üretici ve Market Arasındaki Fiyat Farkı En Fazla Kuru İncirde Görüldü

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, nisan ayında üretici ve market arasında en fazla fiyat farkının yüzde 284,3 ile kuru incirde görüldüğünü açıkladı. Bayraktar, kuru incirin yanı sıra limon, karnabahar, kuru üzüm ve patates gibi ürünlerde de yüksek fiyat farkları olduğunu belirtti. Ayrıca, nisanda markette fiyatı en fazla artan ürünün kuru soğan olduğu ve üreticide en çok fiyat düşüşünün patlıcanda olduğu bilgisini paylaştı.

01.05.2024 11:01  Güncelleme: 11:03
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Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, nisan ayında üretici ve market arasında en fazla fiyat farkının yüzde 284,3 ile kuru incirde görüldüğünü bildirdi.

Bayraktar, yaptığı açıklamada, nisanda üretici ile market fiyatları arasında oluşan farklara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Aylık ve yıllık girdi fiyatlarındaki değişimlere de dikkati çeken Bayraktar, "Nisan ayında üretici ve market arasındaki fiyat farkı en fazla yüzde 284,3 ile kuru incirde görüldü. Kuru incirdeki fiyat farkını yüzde 229,9 ile limon, yüzde 227,4 ile karnabahar, yüzde 176,6 ile kuru üzüm, yüzde 169,5 ile patates takip etti." ifadesini kullandı.

Şemsi Bayraktar, kuru incirin 3,8 kat, limon ve karnabaharın 3,3 kat, kuru üzümün 2,8 kat, patatesin 2,7 kat fazlaya satıldığına işaret ederek, üreticide 115 lira olan kuru incirin markette 441 lira 99 kuruşa, 7 lira 50 kuruş olan limonun markette 24 lira 74 kuruşa, 10 lira 88 kuruş olan karnabaharın 35 lira 61 kuruşa, 60 lira olan kuru üzümün 165 lira 99 kuruşa, 10 lira olan patatesin ise 26 lira 95 kuruşa satıldığını aktardı.

"Markette fiyatı en fazla artan ürün kuru soğan oldu"

Nisanda markette 39 ürünün 22'sinde fiyat artışı, 17'sinde ise fiyat azalışı görüldüğüne dikkati çeken Bayraktar, şu bilgileri paylaştı:

"Markette fiyatı en fazla artan ürün yüzde 73,8 ile kuru soğan oldu. Kuru soğandaki fiyat artışını yüzde 52 ile patates, yüzde 47,9 ile limon, yüzde 23,2 ile tavuk eti ve yüzde 22,9 ile karnabahar takip etti. Markette fiyatı en fazla azalan ürün ise yüzde 51 ile patlıcan oldu. Patlıcandaki fiyat düşüşünü yüzde 50,7 ile sivri biber, yüzde 31,4 ile salatalık, yüzde 19,5 ile yumurta ve yüzde 14,5 ile kabak izledi."

Söz konusu ayda üreticide 31 ürünün 8'inde fiyat artışı, 14'ünde fiyat düşüşü meydana geldiğini bildiren Bayraktar, "Üreticide en çok fiyat düşüşü yüzde 60,4 ile patlıcanda görüldü. Patlıcandaki fiyat düşüşünü yüzde 58,6 ile sivri biber, yüzde 35,6 ile salatalık, yüzde 34,1 ile karnabahar, yüzde 25,8 ile yumurta ve yüzde 12,5 ile kabak izledi. Üreticide en çok fiyat artışı yüzde 114,3 ile limonda görüldü. Limondaki fiyat artışını yüzde 68,1 ile yeşil soğan, yüzde 20,1 ile maydanoz, yüzde 13,8 ile dana eti ve yüzde 7,2 ile kuzu eti izledi." ifadesine yer verdi.

Bayraktar, limonda sezonun sonuna gelindiği için fiyatların yükseldiğini belirtti.

"Girdi fiyatlarında yıllık bazda en fazla artış mazotta görüldü"

Nisanda bir önceki aya göre 20.20.0 gübresinin yüzde 1,8, amonyum sülfat gübresinin yüzde 1,7 ve DAP gübresinin yüzde 1,6 artış gösterdiğine değinen Bayraktar, şunları kaydetti:

"Buna karşın ÜRE gübresi yüzde 2,6, amonyum nitrat gübresi ise yüzde 2,2 düştü. Geçen yılın aynı ayına göre son bir yılda amonyum sülfat gübresi yüzde 40,2, ÜRE gübresi yüzde 38,7, DAP gübresi yüzde 31,2, amonyum nitrat gübresi yüzde 29,5 ve 20.20.0 gübresi yüzde 26,5 arttı. Nisan ayında mart ayına göre süt yemi yüzde 3, besi yemi yüzde 2,7, son bir yılda süt yemi yüzde 49, besi yemi yüzde 47 yükseldi. Nisanda mazot fiyatı aylık yüzde 2 düşmesine rağmen girdi fiyatlarında yıllık bazda en fazla artış yüzde 108,8 ile mazotta görüldü."

Kaynak: AA

Şemsi Bayraktar, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Nisan Ayında Üretici ve Market Arasındaki Fiyat Farkı En Fazla Kuru İncirde Görüldü - Son Dakika

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