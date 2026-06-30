Nişantaşı Üniversitesi 2026 Şampiyonalarında Başarılar Kazandı - Son Dakika
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Nişantaşı Üniversitesi 2026 Şampiyonalarında Başarılar Kazandı

30.06.2026 13:03
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İstanbul Nişantaşı Üniversitesi, çeşitli spor branşlarında birçok madalya ve şampiyonluk elde etti.

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi spor takımları, bu yıl Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen şampiyonalarda masa tenisi, tenis, tekvando, futbol, futsal, voleybol ve okçuluk branşlarında çeşitli dereceler ve şampiyonluklar elde etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 2026 yılı boyunca farklı branşlarda mücadele eden okul takımları, kazandıkları madalya ve kupalarla dikkati çekti.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen Ünilig Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası'nda, İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Kadın Masa Tenisi Takımı şampiyon olurken, Erkek Masa Tenisi Takımı ikinciliğine ulaştı. Şampiyon kadroda Feyza Demir, Nursema Çoklar, Özge Yılmaz ve Zeynep Karaca yer alırken, erkek takımında Abdullah Talha Yiğenler, Amin Ahmadian, İbrahim Berk Kaplan ve Tugay Şirzat Yılmaz üniversiteyi temsil etti.

Ünilig Tekvando Türkiye Şampiyonası'nda İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Erkek Tekvando Takımı, ikincilik elde eti. Bireysel kategorilerde Serdar İlhan 63, Eren Özdemir ise 68 kiloda altın madalya kazanarak Türkiye şampiyonluğuna uzandı. Canan Gündüz'ün gümüş madalya aldığı turnuvada, Berdan Ali Fırat ve Zehra Begüm Kavukcuoğlu bronz madalyanın sahibi oldu.

Tenis branşında Erkek Tenis Takımı, finalde İstanbul Galata Üniversitesini mağlup ederek Türkiye şampiyonu oldu. Kadın Tenis Takımı da Koç Üniversitesi karşısında aldığı galibiyetle şampiyonluğa ulaştı. Erkek takımında Emirhan Bulut, Melih Anavatan ve Mert Naci Türker, kadın takımında ise Defne Çırpanlı, Doğa Türkmen, İrem Kurt ve Yaren Özen şampiyon kadrolarda yer aldı.

Üniversiteler Arası 1. Lig İstanbul Şampiyonası'nda mücadele eden Erkek Futbol Takımı, turnuvayı şampiyon tamamlayarak Türkiye çeyrek finaline yükseldi. Erkek Futsal Takımı, Adana'da düzenlenen Türkiye Üniversitelerarası Süper Lig Futsal Şampiyonası'nı, Erkek Voleybol Takımı ise Akdeniz Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Voleybol Ünilig Türkiye Şampiyonası'nı dördüncü sırada bitirdi.

Ünilig Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden Klasik Yay Erkek Takımı da Türkiye ikincisi oldu. Berkay Akkoyun, Efe Karar, Harun Kırmızıtaş, Kutay Tek ve Mete Gazoz'dan oluşan takım, turnuvayı gümüş madalyayla tamamladı.

Kaynak: AA

İstanbul, Ekonomi, Futbol, Eğitim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Nişantaşı Üniversitesi 2026 Şampiyonalarında Başarılar Kazandı - Son Dakika

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