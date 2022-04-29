Nişantaşı Üniversitesi ile Polinom Eğitim Kurumları'ndan eğitimde iş birliği - Son Dakika

Nişantaşı Üniversitesi ve Polinom Eğitim Kurumları, eğitim öğretim faaliyetlerinin geliştirilmesi ve üniversite adayı öğrencilerin kariyer planlamalarına destek olmak amacıyla iş birliğine imza attı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Polinom Eğitim Kurumları ve Nişantaşı Üniversitesi, 29 Nisan 2022 tarihinde, eğitim öğretim faaliyetlerinin geliştirilmesi ve üniversite adayı öğrencilerin kariyer planlamalarına destek olmak amacıyla NeoTech Campus'te bir araya gelerek Eğitimde İş Birliği Protokolü imzaladı.

İş birliğine göre, Nişantaşı Üniversitesi, Polinom Eğitim Kurumları öğrencileri için bölüm bazlı tadımlık dersler gerçekleştirecek; öğrencilerin Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) etkili şekilde hazırlanması amacıyla motive edici, bilgilendirici ve stratejik bilgilerin paylaşıldığı seminerler düzenleyecek. Aynı zamanda, veliler ile birlikte Polinom Eğitim Kurumları görev alan yöneticiler ve öğretmenler de kendileri için düzenlenen seminerlere katılım sağlayabilecek.

Öğrencilere kariyer desteği

İş birliği kapsamında, Polinom Eğitim Kurumları öğrencileri Nişantaşı Üniversitesi'nin Milli Eğitim Bakanlığı desteği ile yürüttüğü Üniversite Tercih Merkezi Projesi'nden de faydalanabilecek.

Öğrenciler kariyer planlamalarıyla ilgili konularda projenin portalı aracılığıyla destek alabilecek, mesleklerin deneyimlenmesi, bölümler hakkında bilgi verilmesi amacıyla düzenlenecek olan NeoTech Campus gezilerine katılabilecekler.

Öğrenciler aynı zamanda Nişantaşı Üniversitesi'nin Kariyer Merkezi tarafından kariyer planlama, meslek seçimi gibi konularda sağlanan seminerlere de katılabilecek. İş birliği kapsamında, Polinom Eğitim Kurumları mezunları, kurum öğretmenleri ve idari çalışanlarının birinci dereceden yakınları Nişantaşı Üniversitesinin ek burs imkanlarından faydalanabilecek.