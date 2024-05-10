Nissan'ın 2023 mali yılı net karı yüzde 92,3 arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Nissan'ın 2023 mali yılı net karı yüzde 92,3 arttı

Nissan\'ın 2023 mali yılı net karı yüzde 92,3 arttı

Nissan Motor, 2023 mali yılında net karını bir önceki yıla göre yüzde 92,3 artırarak 426,6 milyar yene (2,73 milyar dolar) yükseltti. Şirket, Kovid-19 salgını sonrası araç satışlarının toparlanması ve zayıf yenin deniz aşırı gelirleri artırmasıyla yıllık net karını artırdı. 2024 mali yılında ise net karında düşüş bekleniyor.

10.05.2024 15:54
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Nissan Motor, 2023 mali yılı net karını, bir önceki yıla göre yüzde 92,3 artırarak 426,6 milyar yene (2,73 milyar dolar) yükseltti.

Nissan, martta sona eren 2023 mali yılı bilançoları ile 2024 mali yılı kapsamlı beklentilerini duyurdu.

Buna göre Nissan'ın 2023 mali yılı net karı, 2022 mali yılına kıyasla yüzde 92,3 artarak 426,6 milyar yene (2,73 milyar dolar) yükseldi. Şirket, 2022 mali yılında 221,9 milyar yen net kar elde etmişti.

Kovid-19 salgını sonrası araç satışlarının toparlanması ve zayıf yenin firmanın deniz aşırı gelirlerini artırması, şirketin yıllık net kar artışına olumlu yansıdı.

Satış gelirlerinin yüzde 19,7 artışla 12,6 trilyon yene (80,9 milyar dolar) yükseldiği mali yılda, işletme karı da yüzde 50,8 artışla 568,7 milyar yene (3,65 milyar dolar) çıktı.

"Finansal gücümüzü istikrarlı geliştiriyoruz"

Kuzey Amerika ve Avrupa'daki talep toparlanmasının etkisiyle, Japon firmanın küresel araç satışları yüzde 4,1 artışla 3,44 milyon adede yükseldi. Nissan'ın küresel araç üretimi de aynı dönemde yüzde 1,5 artışla 3,43 milyon adede ulaştı.

Nissan Üst Yöneticisi (CEO) Uçida Makoto, düzenlediği basın toplantısında, "Pazar rekabetinin yoğunlaştığı zorlu iş ortamına rağmen finansal gücümüzü istikrarlı geliştiriyoruz." dedi.

2024 mali yılında net karda düşüş bekleniyor

Yokohama merkezli üretici firma, Mart 2025'te sona erecek 2024 mali yılında net karının yüzde 10,9 düşüşle 380 milyar yene (2,44 milyar dolar) gerileyeceğini öngörüyor.

Net kardaki düşüşün, vergi ödemelerinde beklenen artıştan kaynaklanacağı kaydediliyor.

2024 mali yılında satış gelirlerinin yüzde 7,2 artışla 13,6 trilyon yene (87,3 milyar dolar) ulaşacağını tahmin eden firma, söz konusu dönemde küresel bazda 3,7 milyon adetlik araç satışı hedefliyor.

Kaynak: AA

Nissan, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Nissan'ın 2023 mali yılı net karı yüzde 92,3 arttı - Son Dakika

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