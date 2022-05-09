Norveç'in bu yıl doğal gaz ihracatında rekor tazeleyebileceği bildirildi - Son Dakika
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Norveç'in bu yıl doğal gaz ihracatında rekor tazeleyebileceği bildirildi

09.05.2022 16:25
Norveç'in bu yıl doğal gaz ihracatında rekor tazeleyebileceği bildirildi

Norveç Petrol ve Enerji Bakanı Terje Aasland, ülkesinin doğal gaz ihracatının bu yıl yüzde 8 artarak toplam 122 milyar metreküp seviyesine ulaşabileceğini belirtti.

Norveç Petrol ve Enerji Bakanı Terje Aasland, ülkesinin doğal gaz ihracatının bu yıl yüzde 8 artarak toplam 122 milyar metreküp seviyesine ulaşabileceğini belirtti.

Aasland, Norveç'in Sandefjord şehrinde düzenlenen 2022 Petrol ve Enerji Politikası Konferansı'nda, gaz ihracatında son 5 yılın rekorunun kırılabileceğini kaydetti.

Norveç'in doğal gaz ihracatının bu yıl geçen yıla göre yüzde 8 artarak toplam 122 milyar metreküp seviyesine ulaşacağını ifade eden Aasland, söz konusu artışın büyük kısmının boru hattı ihracatından kaynaklanacağını aktardı.

Norveç, 2017'de 122 milyar metreküp doğal gaz ihracatı gerçekleştirmişti. Rusya- Ukrayna Savaşı'nın Avrupa'da enerji krizine yol açması nedeniyle ülkedeki enerji firmaları üretimini artırmaya odaklandı.

Batı Avrupa'nın en büyük petrol ve gaz üreticisi konumunda bulunan Norveç, gazını öncelikle İngiltere, Almanya, Fransa ve Belçika'ya satarken, bu yıl içinde Polonya'ya gaz gönderecek yeni bir boru hattının da devreye alınması bekleniyor.

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Elektrik üretimi şubatta yıllık bazda yüzde 5,6 arttı Elektrik üretimi şubatta yıllık bazda yüzde 5,6 arttı LPG ithalatı şubatta yıllık bazda yüzde 4,6 arttı LPG ithalatı şubatta yıllık bazda yüzde 4,6 arttı

Doğalgaz, Petrol, Enerji, Norveç, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Norveç'in bu yıl doğal gaz ihracatında rekor tazeleyebileceği bildirildi - Son Dakika


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