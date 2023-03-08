Noterlik ücretleri ikiye katlandı - Son Dakika
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Noterlik ücretleri ikiye katlandı

08.03.2023 09:39
Noterlik ücretleri ikiye katlandı

Resmi Gazete'de yayımlanan tarifeye göre, noterlik işlemlerinden alınan ücretlere yüzde 100 oranında zam yapıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan tarifeye göre, noterlik işlemlerinden alınan ücretlere yüzde 100 oranında zam yapıldı.
Noterlerde yapılan işlemlerden tahsil edilen ücretlere ilişkin tarifede yüzde 100 oranında artışa gidildi. Resmi Gazete'de yayımlanan 2023 yılı noterlik ücret tarifesine göre, noterler taşınmaz sözleşmelerinde, satışa konu taşınmazın satış değerinin binde 1'i oranında ücret alacaklar. Bu ücret 500 TL'den az, 4 bin TL'den fazla olamayacak. Noterlerin, yaptıkları işlemlerden harçlar kanununa göre aldıkları harçların yüzde 30'u oranında tahsil ettiği noter ücretinde alt sınır 8,66 TL'den 17,32 TL'ye, vasiyetname ve vakıf senedi düzenlemesi ücreti 391,91 TL'den 783,82 TL'ye, hazırlanan her bir sayfadan alınan yazı ücreti 11,88 TL'den 23,76 TL'ye, tescili gereken işlemlere ait kağıtlardan, işlem başına maktu olarak alınan ücret ise 3,71 TL'den 7,42 TL'ye çıkarıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Ekonomi, Son Dakika

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