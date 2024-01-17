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Novatek, 2022'ye göre doğal gaz satışını artırdı - Son Dakika
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Novatek, 2022'ye göre doğal gaz satışını artırdı

Rusya'nın en büyük bağımsız doğal gaz şirketi Novatek, geçen yıl 2022'ye göre yüzde 2,7 artışla 78,6 milyar metreküp doğal gaz sattı. Şirket ayrıca doğal gaz üretimini yüzde 0,9 artırarak 82,4 milyar metreküpe yükseltti. Rus enerji şirketleri, yaptırımlar ve sabotajlar nedeniyle LNG yatırımlarını artırıyor. Novatek, Arktik LNG 2 projesinin ana hissedarı olarak da önemli bir konumda bulunuyor.

Novatek, 2022\'ye göre doğal gaz satışını artırdı
17.01.2024 - 10:54,
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Rusya'nın en büyük bağımsız doğal gaz şirketi Novatek'in geçen yıl 2022'ye göre yüzde 2,7 artışla 78,6 milyar metreküp doğal gaz sattığı bildirildi.

Novatek'ten yapılan yazılı açıklamada, şirketin geçen yıl doğal gaz üretimini bir önceki yıla kıyasla yüzde 0,9 artışla 82,4 milyar metreküpe yükselttiği belirtildi.

Söz konusu dönemde şirketin sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) dahil toplam gaz satışının da yüzde 2,7 artarak 78,6 milyar metreküpe çıktığı kaydedildi.

Rus enerji şirketleri, Batılı ülkelerin yaptırımları ve Kuzey Akım boru hatlarının düzenlenen sabotajalar nedeniyle atıl duruma düşmesi nedeniyle LNG yatırımlarını artırıyor.

Novatek, bu yıl sevkiyata başlaması beklenen ve Rusya'nın en büyük sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) projelerinden Arktik LNG 2'nin de ana hissedarı konumunda bulunuyor.

Kaynak: AA
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Rusya, Rusya, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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