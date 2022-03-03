Nükleer Düzenleme Kanunu Teklifi TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, " Türkiye'de enerji alanındaki vesayet yaklaşımları, 1950'lerde kurmuş olduğumuz atom enerjisi çalışmalarını bugüne kadar kadük bırakmıştır. Bu anlamda, çevreci, teknoloji ürünü, yüksek verimli olan atom enerjisini bu yalan dolanlara rağmen milletimize kazandıracağız." dedi.

Nükleer Düzenleme Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine TBMM Genel Kurulunda devam ediliyor.

Maddelerin görüşmeleri sırasında söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, şu anda Avrupa Birliği'nin, Avrupa Konseyinin, gelişmiş ülkelerin nükleer enerjiyi çevreci bir enerji kaynağı olarak kabul aşamasında bulunduğunu söyledi.

Dünyada 2 atom bombası patladığını bir de "iş bilmezlikten" patlayan Çernobil Santrali'nin olduğunu ifade eden Özkan, bugün 2022'nin teknolojik standartlarında evrensel anlamda gelişmiş, çevreci bir anlayışla, yüksek verimlilikle çalışan bir santrali Türkiye'ye kazandıracaklarını kaydetti. Özkan şöyle konuştu:

"1950'den beri bu ülkede enerji alanındaki vesayet kurumlarının her türlü entrikalarıyla 60 yıldan beri engellenmiş bir çalışmadır. Türkiye'de enerji alanındaki vesayet yaklaşımları, 1950'lerde kurmuş olduğumuz atom enerjisi çalışmalarını bugüne kadar kadük bırakmıştır. Bu anlamda, çevreci, teknoloji ürünü, yüksek verimli olan atom enerjisini bu yalan dolanlara rağmen milletimize kazandıracağız."

"Ne vesayeti?"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Ne vesayeti?" diye sorarak, "Nehirlerin üzerine kurulan Keban, Demirköprü, Kızılırmak üzerinde Türkiye Elektrik Üretim AŞ'nin elinde olan, 32 kuruşa üretilen, sizin yandaşlara 1,62'ye sattırdığınız o barajlar mı vesayet rejimi? Kamunundu, artısıyla eksisiyle bizimdi." dedi.

AK Parti'nin ilk iş olarak dağıtımı özelleştirdiğini, şimdi de iletimin özelleştirme kapsamına alındığını söyleyen Özel, ne kadar yandaş müteahhit varsa onlara kömür ocağı verilip kömürle elektrik ürettirildiğini öne sürdü. Özel, "Bir vesayet varsa damat Albayrak, onun etrafı, sizin sağınızdaki, solunuzdaki bu kan emici çetelerin, 5'li çetenin, Berat Albayrak'ın kıymetlilerinin, etrafınızda zenginleştirdiklerinizin devletin imkanlarını alıp da vatandaşın sırtına bindiği bir vesayet vardır." diye konuştu.

Özkan, belki bir gün, belki bir hafta daha düzenlemenin yasalaşmasının uzayabileceğini ancak bu düzenleme neticesinde Türkiye'nin 60 yıldan beri arayışı içerisinde olduğu nükleer enerjiye ulaşacağını kaydetti.

Tartışmaktan uzak kalınmaması gerektiğini vurgulayan Özkan, "Yeniden bir 50 yıl, bu ülkenin kaybetmeye tahammülü yok." diye konuştu.

Özkan, Özgür Özel'in söylediği "kan emiciler" lafını da iade ettiğini belirterek "'Kan emiciler, vampirler' ifadesi geçmişte bu ülkede milli iradenin, demokrasinin üzerinde vesayet dalgalarının baskılarının ve cuntalarının eseridir; reddediyoruz, iade ediyoruz." dedi.

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, Avrupa Konseyinin nükleer enerjiyi çevreci enerji olarak gördüğüne dair herhangi bir karar, saptama, belge varsa, AKPM üyesi AK Parti mensuplarının getirmelerini istedi.

Çok ciddi bir konu konuştuklarını ve dünyada bu meselesini ciddi tartışmalarla sürdüğünü söyleyen Oluç, "Bu kadar ciddi bir meseleyi bu kadar hafife alarak konuşmak gerçekten kötü bir şey." diye konuştu.

Nükleer kazaların sonuçlarının vahim olduğunu ifade eden Oluç, nükleer atık meselesinin hala halledilememiş bir mesele olarak dünyada tartışıldığını ancak komisyon başkanının "rahat" bir şekilde, "Atıkları bertaraf ediyoruz." dediğini öne sürdü. Oluç, "Nereye bertaraf ediyorsunuz. Yüzlerce, binlerce yıl boyunca o atıklar bertaraf edilemediği için bütün dünya bu meseleyi tartışıyor. Bütün dünya 'nasıl bu atık belasından kurtulacağız?' diyor. Tartışmanın özü de burada kilitleniyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bu arada, CHP Milletvekilleri, teklifin görüşmeleri sırasında zaman zaman yoklama talebinde bulundu.

Kanun teklifinin görüşmelerine devam ediliyor.