Nükleer Düzenleme Kanunu Teklifi TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika
Üye Girişi

Nükleer Düzenleme Kanunu Teklifi TBMM Genel Kurulunda

03.03.2022 22:40
Nükleer Düzenleme Kanunu Teklifi TBMM Genel Kurulunda

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Türkiye'de enerji alanındaki vesayet yaklaşımları, 1950'lerde kurmuş olduğumuz atom enerjisi çalışmalarını bugüne kadar kadük bırakmıştır.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, " Türkiye'de enerji alanındaki vesayet yaklaşımları, 1950'lerde kurmuş olduğumuz atom enerjisi çalışmalarını bugüne kadar kadük bırakmıştır. Bu anlamda, çevreci, teknoloji ürünü, yüksek verimli olan atom enerjisini bu yalan dolanlara rağmen milletimize kazandıracağız." dedi.

Nükleer Düzenleme Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine TBMM Genel Kurulunda devam ediliyor.

Maddelerin görüşmeleri sırasında söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, şu anda Avrupa Birliği'nin, Avrupa Konseyinin, gelişmiş ülkelerin nükleer enerjiyi çevreci bir enerji kaynağı olarak kabul aşamasında bulunduğunu söyledi.

Dünyada 2 atom bombası patladığını bir de "iş bilmezlikten" patlayan Çernobil Santrali'nin olduğunu ifade eden Özkan, bugün 2022'nin teknolojik standartlarında evrensel anlamda gelişmiş, çevreci bir anlayışla, yüksek verimlilikle çalışan bir santrali Türkiye'ye kazandıracaklarını kaydetti. Özkan şöyle konuştu:

"1950'den beri bu ülkede enerji alanındaki vesayet kurumlarının her türlü entrikalarıyla 60 yıldan beri engellenmiş bir çalışmadır. Türkiye'de enerji alanındaki vesayet yaklaşımları, 1950'lerde kurmuş olduğumuz atom enerjisi çalışmalarını bugüne kadar kadük bırakmıştır. Bu anlamda, çevreci, teknoloji ürünü, yüksek verimli olan atom enerjisini bu yalan dolanlara rağmen milletimize kazandıracağız."

"Ne vesayeti?"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Ne vesayeti?" diye sorarak, "Nehirlerin üzerine kurulan Keban, Demirköprü, Kızılırmak üzerinde Türkiye Elektrik Üretim AŞ'nin elinde olan, 32 kuruşa üretilen, sizin yandaşlara 1,62'ye sattırdığınız o barajlar mı vesayet rejimi? Kamunundu, artısıyla eksisiyle bizimdi." dedi.

AK Parti'nin ilk iş olarak dağıtımı özelleştirdiğini, şimdi de iletimin özelleştirme kapsamına alındığını söyleyen Özel, ne kadar yandaş müteahhit varsa onlara kömür ocağı verilip kömürle elektrik ürettirildiğini öne sürdü. Özel, "Bir vesayet varsa damat Albayrak, onun etrafı, sizin sağınızdaki, solunuzdaki bu kan emici çetelerin, 5'li çetenin, Berat Albayrak'ın kıymetlilerinin, etrafınızda zenginleştirdiklerinizin devletin imkanlarını alıp da vatandaşın sırtına bindiği bir vesayet vardır." diye konuştu.

Özkan, belki bir gün, belki bir hafta daha düzenlemenin yasalaşmasının uzayabileceğini ancak bu düzenleme neticesinde Türkiye'nin 60 yıldan beri arayışı içerisinde olduğu nükleer enerjiye ulaşacağını kaydetti.

Tartışmaktan uzak kalınmaması gerektiğini vurgulayan Özkan, "Yeniden bir 50 yıl, bu ülkenin kaybetmeye tahammülü yok." diye konuştu.

Özkan, Özgür Özel'in söylediği "kan emiciler" lafını da iade ettiğini belirterek "'Kan emiciler, vampirler' ifadesi geçmişte bu ülkede milli iradenin, demokrasinin üzerinde vesayet dalgalarının baskılarının ve cuntalarının eseridir; reddediyoruz, iade ediyoruz." dedi.

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, Avrupa Konseyinin nükleer enerjiyi çevreci enerji olarak gördüğüne dair herhangi bir karar, saptama, belge varsa, AKPM üyesi AK Parti mensuplarının getirmelerini istedi.

Çok ciddi bir konu konuştuklarını ve dünyada bu meselesini ciddi tartışmalarla sürdüğünü söyleyen Oluç, "Bu kadar ciddi bir meseleyi bu kadar hafife alarak konuşmak gerçekten kötü bir şey." diye konuştu.

Nükleer kazaların sonuçlarının vahim olduğunu ifade eden Oluç, nükleer atık meselesinin hala halledilememiş bir mesele olarak dünyada tartışıldığını ancak komisyon başkanının "rahat" bir şekilde, "Atıkları bertaraf ediyoruz." dediğini öne sürdü. Oluç, "Nereye bertaraf ediyorsunuz. Yüzlerce, binlerce yıl boyunca o atıklar bertaraf edilemediği için bütün dünya bu meseleyi tartışıyor. Bütün dünya 'nasıl bu atık belasından kurtulacağız?' diyor. Tartışmanın özü de burada kilitleniyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bu arada, CHP Milletvekilleri, teklifin görüşmeleri sırasında zaman zaman yoklama talebinde bulundu.

Kanun teklifinin görüşmelerine devam ediliyor.

YORUMLAR
500
Nükleer Düzenleme Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulunda Nükleer Düzenleme Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulunda Nükleer Düzenleme Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulunda Nükleer Düzenleme Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulunda

AK Parti, Nükleer, Türkiye, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Nükleer Düzenleme Kanunu Teklifi TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika


Son Dakika
22:40 Türk derbisinde heyecan bir saniye eksik olmadı! Anadolu Efes, Fenerbahçe'yi 84-79 mağlup etti
22:29 ABD'de Rusya'ya yaptırım kararı aldı! Hedefte Kremlin Sözcüsü de var
22:24 Savaş bölgesinde CNN Türk ekibinin aracına ateş açıldı! Haber alınamıyor
22:10 Kılıçdaroğlu'ndan beklenen açıklama geldi! Elektrik faturalarını işaret ederek: Şahsi protestoma devam edeceğim
22:07 Efsane isim Gheorghe Popescu, Galatasaray'ın iki oyuncusunu ağır eleştirdi: İkisinin başarısız olduklarını gördükçe canım acıyor
21:36 Rusya Futbol Federasyonu'ndan "Haklar ihlal ediliyor" tepkisi! FIFA ve UEFA'ya karşı sert çıktı
21:00 3 saat süren müzakere görüşmeleri bitti! Şimdi gözler 3. turda
20:55 Survivor All Star'da Sercan Yıldırım'ın gafı sosyal medyayı salladı
20:28 Vladimir Putin kameralar karşısında yerini aldı: Ruslar ve Ukraynalılar hala tek bir millettir
20:07 Trafikte kural tanımayan hakem Mete Kalkavan'a tepki yağdı: Adam Süper Lig'de maç yönetiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2022 22:51:29. #1.12#
SON DAKİKA: Nükleer Düzenleme Kanunu Teklifi TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement