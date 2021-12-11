Üye Girişi
Numan Kurtulmuş: Hayat pahalılığının farkındayız, vatandaşın çektiği dertlerden birinci derece sorumlu olan hükümettir - Son Dakika

Numan Kurtulmuş: Hayat pahalılığının farkındayız, vatandaşın çektiği dertlerden birinci derece sorumlu olan hükümettir

11.12.2021 16:37
Numan Kurtulmuş: Hayat pahalılığının farkındayız, vatandaşın çektiği dertlerden birinci derece sorumlu olan hükümettir

Ülke olarak içinde bulunduğu ekonomik durumu hakkında açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, hayat pahalılığının farkında olduklarını belirterek bir özeleştiri de bulundu. Kurtulmuş, "Vatandaşımızın çektiği dertlerden birinci derece sorumlu olan hükümettir." sözlerine yer verdi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Trabzon'da gazetecilerle bir araya geldi. Mevcut ekonomik durum hakkında değerlendirmelerde bulunan Kurtulmuş bir de özeleştiri de bulundu.

Kurtulmuş, "Türkiye bir daha yüksek faiz, düşük kur, enflasyon sarmalının içine düşmeyecektir. Bu anlamda Türkiye üretim maliyetlerinin geriletilmesi bakımından faiz meselesini önemsiyor ama esas olarak Türkiye üretim, yatırım, istihdam ve ihracat odaklı yeni bir politik perspektifte hareket edecektir" dedi.

"HAYAT PAHALILIĞININ VATANDAŞI ETKİLEDİĞİNİ BİLİYORUZ"

Dünya genelinde doğal gaz, akaryakıt gibi emtia fiyatlarıyla gıda ve endüstride kullanılan metallerin fiyatlarında 9 kata kadar yaşanan artışın ülke ekonomisine yansıdığını savunan Kurtulmuş, "Türkiye'de bu yeni dönemde özellikle enflasyonun yukarı seyretmesi ve buna bağlı olarak hayat pahalılığının vatandaşımızı etkilediğini biliyoruz. Ekonomide ortaya ne tür sonuçlar çıkardığının farkındayız. Bunların nasıl telafi edileceğini, vatandaşımızın yükünü azaltacak şekilde nasıl tekliflerin alınacağının farkındayız ve kalem kalem üstünde çalışarak vatandaşımızın yükünü hafifletmeye gayret ediyoruz" dedi.

"ESAS MESELE DOLARIN ARTMASI"

Dolar artışının günlük fiyatları etkilediğinin farkında olduklarını belirten Kurtulmuş, "Yakın zamana kadar bize siyasi tezgahlarını bile vermiyorlardı. Hayatım boyunca optimist oldum ama bu kadar zor şartlarda iyimser bakıyorum. Çok kısa bir müddet sonra her şey yerli yerine oturur, yanlış yapanlar yaptığı yanlışlarla kalır, bunların hesabını verir. Vatandaşımız güvensin. Hakikaten zor bir şey. Bizim yaşadığımızın misliyle fazlasını yaşayan gelişmiş ülkeler var. Esas mesele, doların artması dolayısıyla günlük fiyatlarda doların etkisinin çıkmış olmasıdır. Bunu farkındayız, bunu baskı altına alacak ve önleyecek mekanizmaları kurmak gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"BİRİNCİ DERECE SORUMLUSU HÜKÜMET"

Mevcut durumdan ötürü hükümetin sorumlu olduğunu belirten Kurtulmuş, "Bunu en kolay kurulacak mekanizma, alım gücünü artıracak ve vatandaşlara verilecek desteklerle bu yükün hafifletilmesini temin etmektir. Bir müddet sonra bu yaşadıklarımızı kötü tecrübe olarak hatırlayacağız. İnşallah Türkiye daha esenlikli, güzel, ekonomik olarak çok daha iyi noktaya gidecektir. Çarşıda, pazarda sıvıyağı fiyatı şu kadar, bunum fiyatı bu kadar oldu diyorlar. Kusura bakmasınlar ama piyasada fiyatın ne olduğunu herkesten daha iyi biliyoruz çünkü acısını hissediyoruz. Hükümet sorumluluk sahibi olduğu için nihayet vatandaşımızın çektiği dertlerden birinci derece sorumlu olan hükümettir." açıklamasında bulundu.

Numan Kurtulmuş: Hayat pahalılığının farkındayız, vatandaşın çektiği dertlerden birinci derece sorumlu olan hükümettir

Togo Cumhuriyeti, Numan Kurtulmuş, AK Parti, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Numan Kurtulmuş: Hayat pahalılığının farkındayız, vatandaşın çektiği dertlerden birinci derece sorumlu olan hükümettir - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Gözü dönmüş koca, eşini ve üvey çocuğunu bıçaklayarak öldürdü 15:19 Gözü dönmüş koca, eşini ve üvey çocuğunu bıçaklayarak öldürdü
Tıp fakültesinde okuyan oğlunu ziyarete gelmişti! 6. kattan düşerek can verdi 14:43 Tıp fakültesinde okuyan oğlunu ziyarete gelmişti! 6. kattan düşerek can verdi TBMM Başkanı Şentop'tan erken seçim tartışması yorumu: Çok gereksiz buluyorum 12:28 TBMM Başkanı Şentop'tan erken seçim tartışması yorumu: Çok gereksiz buluyorum Komedyen Kaan Sekban'dan Konuşanlar programının TBMM'de gündeme gelmesine tepki 11:16 Komedyen Kaan Sekban'dan Konuşanlar programının TBMM'de gündeme gelmesine tepki Diyarbakır'da tespit edilen kuyu tarihi aydınlatacak! Bir dönemin en ünlü hükümdarını öldürüp içine atmışlar 10:00 Diyarbakır'da tespit edilen kuyu tarihi aydınlatacak! Bir dönemin en ünlü hükümdarını öldürüp içine atmışlar 8 yıllık evli çift bebek özlemlerine Esra Erol'un programında kavuştu 08:49 8 yıllık evli çift bebek özlemlerine Esra Erol'un programında kavuştu Sürücülük dersi veren yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster'deki trafik sorusunda elendi 08:47 Sürücülük dersi veren yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster'deki trafik sorusunda elendi Teknik Direktör Brendan Rogers'ın Konferans Ligi'nden haberi yok 22:09 Teknik Direktör Brendan Rogers'ın Konferans Ligi'nden haberi yok

Son Dakika Haberleri
16:19 DJ Berç Polat'ın korku dolu anları: Aracında gasp edildi! O anlar anbean kamerada
16:18 Antalyaspor-Trabzonspor maçında altyapı eksikliği bir kez daha gözler önüne serildi
16:16 Yargıtay'ın bu kararı çocuklarının evliliğine karışan anne babalar için
16:06 Şanlıurfa'da üvey kızını istismar eden şahıs nihayet yakalandı! Aylardır kaçıyordu
15:59 Kot pantolonlardaki küçük cebin öyküsünü biliyor musunuz?
15:57 Muhtardan köye dönüş projesi: Dönenlere büyükbaş hayvan veriyor
15:55 Biontech aşısının mucitlerinden Uğur Şahin'den "Korona aşısı olmadı" iddialarını çürüten paylaşım
15:46 İstifa eden AK Partili başkanın görüntüleri merak uyandırdı! Uyuşturucu mu kullandı?
15:45 Süper Lig'de 'dört' dörtlük maç! Karagümrük evinde yenildi
15:34 Kız öğrencilerin taciz isyanı! ABD'li öğrenciler okul yönetimine bayrak açtı
Yargıtay'ın bu kararı çocuklarının evliliğine karışan anne babalar için Yargıtay'ın bu kararı çocuklarının evliliğine karışan anne babalar için         
16:16
Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati iş insanlarıyla buluştu! Asgari ücret de konuşulacak Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati iş insanlarıyla buluştu! Asgari ücret de konuşulacak         
15:17
Bebek her gece 2'de uyanınca gizli kamera yerleştirdiler! Karşılaştıkları şey dehşet vericiydi Bebek her gece 2'de uyanınca gizli kamera yerleştirdiler! Karşılaştıkları şey dehşet vericiydi         
13:44
Asgari ücret pazarlığı 500 TL'ye takıldı! Türk-İş ve TİSK'in önerdiği rakamlar arasında 500 TL fark var Asgari ücret pazarlığı 500 TL'ye takıldı! Türk-İş ve TİSK'in önerdiği rakamlar arasında 500 TL fark var         
11:53
Eşinden tek celsede boşanan Bora Gencer, konut kredisini ödemek zorunda: Bittim ben! Eşinden tek celsede boşanan Bora Gencer, konut kredisini ödemek zorunda: Bittim ben!         
10:41
Son Dakika: Ankara'da katliam gibi kaza: 6 kişi yaşamını yitirdi Son Dakika: Ankara'da katliam gibi kaza: 6 kişi yaşamını yitirdi         
09:59
Milyonlarca asgari ücretli pazartesi gününü bekliyor! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da paylaşılan rakamlar Milyonlarca asgari ücretli pazartesi gününü bekliyor! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da paylaşılan rakamlar         
08:48
Sergen Yalçın'ın veda konuşmasında futbolcular gözyaşlarına güçlükle hakim oldu Sergen Yalçın'ın veda konuşmasında futbolcular gözyaşlarına güçlükle hakim oldu         
22:59
Mercedes'ten Ekrem İmamoğlu'nun çağrısı sonrası ilk açıklama: İhaleler uygun oldukça katıldık Mercedes'ten Ekrem İmamoğlu'nun çağrısı sonrası ilk açıklama: İhaleler uygun oldukça katıldık         
22:07
Merkez Bankası'nın üçüncü dolar müdahalesinin miktarı kesinleşti Merkez Bankası'nın üçüncü dolar müdahalesinin miktarı kesinleşti         
21:36
Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi ekonomistlerin son tahminleri Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi ekonomistlerin son tahminleri         
20:50
İzmir'de 7 lise öğrencisini taciz ettiği öne sürülen öğretmen görevden alındı İzmir'de 7 lise öğrencisini taciz ettiği öne sürülen öğretmen görevden alındı         
18:42
Bahçeli'den, Bakan Soylu'ya "Çakal" diyen CHP'li Özgür Özel'e sert tepki: Soysuzluk ve terör sevici Bahçeli'den, Bakan Soylu'ya "Çakal" diyen CHP'li Özgür Özel'e sert tepki: Soysuzluk ve terör sevici         
18:36
CHP'li Engin Altay'dan açıklamalar: HDP içinde PKK ile ilişkili insanlar olabilir, partiyi terörist yapmaz CHP'li Engin Altay'dan açıklamalar: HDP içinde PKK ile ilişkili insanlar olabilir, partiyi terörist yapmaz         
17:53
Çanakkale'de Ali Babacan'a protesto: Hakkımı helal etmiyorum Çanakkale'de Ali Babacan'a protesto: Hakkımı helal etmiyorum         
17:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2021 16:43:34. #1.13#
SON DAKİKA: Numan Kurtulmuş: Hayat pahalılığının farkındayız, vatandaşın çektiği dertlerden birinci derece sorumlu olan hükümettir - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement