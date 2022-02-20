Üye Girişi
Numan Kurtulmuş Migros işçileri için: İşçilerin hakkını verin - Son Dakika

Numan Kurtulmuş Migros işçileri için: İşçilerin hakkını verin

20.02.2022 14:19
Numan Kurtulmuş Migros işçileri için: İşçilerin hakkını verin

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, "İş adamlarımızın, çalışan emekçi kardeşlerimizin hakkını gözetmesi ve hakkını vermesi lazımdır" ifadelerini kullandı. Bu açıklaması Migros işçilerini akıllara getirdi.

Migros depolarında çalışan işçiler, saatlik 4 TL zam taleplerinin kabul görmemesinin ardından önceki gün patronları Tuncay Özilhan'ın evinin önüne giderek sorunlarını anlattı. Ancak bu sırada gerçekleşen polis müdahalesi sonucu işçiler kelepçelenerek gözaltına alındı. İşçilerden Gülabi Aksu isimli vatandaşın ekip arabasındaki fotoğrafı ise gündem oldu.

KİLİS'TEKİ PROGRAMA KATILDI

Bu gelişmelerin yaşandığı sırada AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Kilis'te partisinin il başkanlığı tarafından düzenlenen programda sivil toplum örgütü temsilcileri ile bir araya geldi. Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada Türkiye'nin ekonomik durumuna ve işçilerin taleplerine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

"ÜRETECEĞİZ, MİLLETİMİZİN GÜCÜNE GÜVENİYORUZ"

Türkiye'nin üreterek büyümesini sürdüreceğini ve asla ekonomik olarak dışa bağımlı olmayacağını söyleyen Kurtulmuş "Türkiye ihracat yapacak, istihdamını attıracak, alın teriyle kazandığı dolarlar üzerinden de Türkiye'nin döviz ihtiyacını karşılayacak. Ele güne avuç açarak, Türkiye dışarıda dolar dilenen ülke asla bir daha olmayacaktır. Bir daha IMF gibi kuruluşlarının kapısına giderek, Türkiye kendi bağımsızlığını riske eden birtakım ekonomik reçeteler peşinde asla koşmayacaktır. Üreteceğiz, milletimizin gücüne güveniyoruz. Türkiye'nin her alanda çok büyük potansiyeli var" dedi.

PATRONLARA ÇAĞRI YAPTI: İŞÇİLERİN HAKKINI VERİN

Toplantıda iş insanlarına da çağrı yapan Kurtulmuş "İş adamlarımızın, çalışan emekçi kardeşlerimizin hakkını gözetmesi ve hakkını vermesi lazımdır. Beraber kalkınacaksak, büyük ülke olarak mücadele edeceksek, önce helal alın terinin hakkının, hukukunun korunması gerekiyor. Herkesin elindeki en iyi imkanı kullanarak, işçilerimizin, emekçilerimizin hakkını gözetmesi gerekir" diye konuştu.

257 çalışanını işten çıkardı! Boykot sesleri yükseldi! Sosyal medya ayağa kalktı Fotoğrafı sembol oldu! Gözaltına alınan Migros işçisinin ilk sözleri yürek parçaladı Migros işçilerinin yaptığı eylemin simgesi oldu: Gülabi Aksu'nun gözyaşları! İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü: Basına yansıyan kelepçeli görüntüler bizleri de derinden üzdü
YORUMLAR
500
Numan Kurtulmuş Migros işçileri için: İşçilerin hakkını verin Numan Kurtulmuş Migros işçileri için: İşçilerin hakkını verin Anketlere tepki gösteren AK Partili Kurtulmuş: En yakın rakibinden 10-12 puan öndedir Anketlere tepki gösteren AK Partili Kurtulmuş: En yakın rakibinden 10-12 puan öndedir AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, STK'lar ile bir araya geldi AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, STK'lar ile bir araya geldi

MİGROS TİC. A.Ş., Numan Kurtulmuş, AK Parti, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Numan Kurtulmuş Migros işçileri için: İşçilerin hakkını verin - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
14:19 Numan Kurtulmuş Migros işçileri için: İşçilerin hakkını verin
14:17 Restoranın cama astığı not ülkeyi karıştırdı! 'Kıyafet şartı'nı herkes eleştirdi
14:02 Cemal Enginyurt'tan "Geççek" mesajı: Geçmesin diyenler siz uyuyun, biz yollardayız
13:54 Mbappe, 45 milyon euroluk yeni teklifi reddetti! Cumhurbaşkanı Macron'un çabalarını bile yanıtsız bıraktı
13:45 Ankara'da gecekonduda göcük nedeniyle 1 kişi yaralandı!
13:44 Yaşamını yitiren avukattan yürek burkan not: İyi bir baba olamadım, eşime kötü davrandım
13:00 Ukrayna İçişleri Bakanının panik anları kameralara yansıdı
12:59 Flash TV'nin yıldızı Sarı Bıyık TikTok'ta gündem olan video çekti!
12:39 Galatasaray'ın 16 yaşındaki yeteneği Beknaz'dan olay gönderme
12:27 Öldürülen gazetecinin yakın arkadaşı: Bundan sonra Güngör Arslan benim
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2022 14:24:21. #1.11#
SON DAKİKA: Numan Kurtulmuş Migros işçileri için: İşçilerin hakkını verin - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement