Numan Kurtulmuş Migros işçileri için: İşçilerin hakkını verin

Migros depolarında çalışan işçiler, saatlik 4 TL zam taleplerinin kabul görmemesinin ardından önceki gün patronları Tuncay Özilhan'ın evinin önüne giderek sorunlarını anlattı. Ancak bu sırada gerçekleşen polis müdahalesi sonucu işçiler kelepçelenerek gözaltına alındı. İşçilerden Gülabi Aksu isimli vatandaşın ekip arabasındaki fotoğrafı ise gündem oldu.

KİLİS'TEKİ PROGRAMA KATILDI

Bu gelişmelerin yaşandığı sırada AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Kilis'te partisinin il başkanlığı tarafından düzenlenen programda sivil toplum örgütü temsilcileri ile bir araya geldi. Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada Türkiye'nin ekonomik durumuna ve işçilerin taleplerine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

"ÜRETECEĞİZ, MİLLETİMİZİN GÜCÜNE GÜVENİYORUZ"

Türkiye'nin üreterek büyümesini sürdüreceğini ve asla ekonomik olarak dışa bağımlı olmayacağını söyleyen Kurtulmuş "Türkiye ihracat yapacak, istihdamını attıracak, alın teriyle kazandığı dolarlar üzerinden de Türkiye'nin döviz ihtiyacını karşılayacak. Ele güne avuç açarak, Türkiye dışarıda dolar dilenen ülke asla bir daha olmayacaktır. Bir daha IMF gibi kuruluşlarının kapısına giderek, Türkiye kendi bağımsızlığını riske eden birtakım ekonomik reçeteler peşinde asla koşmayacaktır. Üreteceğiz, milletimizin gücüne güveniyoruz. Türkiye'nin her alanda çok büyük potansiyeli var" dedi.

PATRONLARA ÇAĞRI YAPTI: İŞÇİLERİN HAKKINI VERİN

Toplantıda iş insanlarına da çağrı yapan Kurtulmuş "İş adamlarımızın, çalışan emekçi kardeşlerimizin hakkını gözetmesi ve hakkını vermesi lazımdır. Beraber kalkınacaksak, büyük ülke olarak mücadele edeceksek, önce helal alın terinin hakkının, hukukunun korunması gerekiyor. Herkesin elindeki en iyi imkanı kullanarak, işçilerimizin, emekçilerimizin hakkını gözetmesi gerekir" diye konuştu.