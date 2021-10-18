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Nusret, eski çalışanlarının açtığı davayı kazanamadı! 2 milyon liradan fazla tazminat ödemeye mahkum bırakıldı - Son Dakika

Nusret, eski çalışanlarının açtığı davayı kazanamadı! 2 milyon liradan fazla tazminat ödemeye mahkum bırakıldı

18.10.2021 18:04

Dünyaca ünlü restoran zincirlerinin sahibi Nusret Gökçe, eski çalışanlarının açtığı davayı kaybetti. Nusret kovduğu çalışanlarına 230 bin dolar (2 milyon 136 bin TL) ödeyecek. İngiliz The Sun gazetesi, Nusret'in çalışanların bahşişlerine el koyduğunu ve bu duruma itiraz edenleri işten çıkardığını iddia etti.

İngiltere'nin başkenti Londra'da açtığı Nusr-Et isimli restoranındaki yüksek fiyatlar nedeniyle eleştirilen ünlü işletmeci Nusret Gökçe, eski çalışanları tarafından açılan davayı kaybetti. Gökçe, eski çalışanlarına 230 bin dolar (2 milyon 136 bin TL) ödeyecek.

ÇALIŞANLARI AYAKLANMIŞTI

İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre, eski çalışanlarının Nusret'i 'bahşişlerine el koymak'la suçladığını bu duruma itiraz ettiklerinde ise kovulduklarını aktardı. Gazete, Nusret'in eski çalışanlarını kazandıkları bahşişlerden mahrum bıraktığını aktarırken, bu durumu şikayet etmeleri sonucunda da işten atıldıklarını aktardı. İddialara göre, Nusret, toplanan bahşiş miktarını çalışanlarına açıklamazken, bu paraları da kendi alıyordu. Nusret'e, 2019 yılında Manhattan'daki restoranında görevli dört eski çalışanı tarafından dava açılmıştı.

"PARA ELİMİZE GEÇMİYORDU"

Görevden alınan personelden biri, "Müşteriler, bahşişin tamamının garsonlara ve diğer hizmet veren personele gönderildiğine inanıyorlardı. Ancak bu para elimize geçmiyordu" ifadelerini kullandı.

Nusret, eski çalışanlarının açtığı davayı kazanamadı! 2 milyon liradan fazla tazminat ödemeye mahkum bırakıldı

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Son Dakika Ekonomi Nusret, eski çalışanlarının açtığı davayı kazanamadı! 2 milyon liradan fazla tazminat ödemeye mahkum bırakıldı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR (1)
  • Isa Ertem: calisaninin hakkini vermeyen, emegini calan insanlara slm bile verilmez. vay ki bunlarin ahiretteki hallerine. Cevap Yaz 14 0 Yayından Kaldır
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