NÜTED'den Macaristan'a Nükleer Destek - Son Dakika
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Ekonomi

NÜTED'den Macaristan'a Nükleer Destek

NÜTED\'den Macaristan\'a Nükleer Destek

NÜTED, PAKS-II Nükleer Santrali'nde imalat denetim hizmeti vermek için sözleşme imzaladı.

28.09.2024 17:43
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ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın kuruluşu olan Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK) tarafından kurulan ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde görev üstlenen Nükleer Teknik Destek Anonim Şirketi (NÜTED), Macaristan'da bulunan PAKS-II Nükleer Santral Projesi'nde imalat denetim hizmeti verecek.

NÜTED, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın ilişkili kuruluşu olan NDK tarafından 2020 yılında kuruldu. Türkiye'nin nükleer alandaki ilk teknik destek şirketi olan NÜTED, nükleer alanda ihtiyaç duyulan her türlü teknik destek, analiz, danışmanlık, denetim, eğitim ve sertifikalandırma hizmeti yürütüyor. NÜTED, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde de görev üstlenerek saha, inşaat, imalat ve işletmeye alma süreçlerinde denetim, gözetim, değerlendirme, eğitim ve mühendislik hizmetleri olmak üzere birçok alanda çalışmalar yapıyor.

Akkuyu'dan elde edilen kazanımları uluslararası geçerliliği olan sertifikalar ile güçlendiren NÜTED, Macaristan'da kurulumu devam eden PAKS-II Nükleer Santral Projesi ile sözleşme imzaladı. Sözleşme kapsamında NÜTED, santrale imalat denetim hizmeti verecek. Macaristan'daki santral ile daha yüksek kapsamlı farklı hizmetlere yönelik görüşmelerin de devam ettiği belirtildi. Sözleşme ile Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde Türk mühendislerin elde ettiği yetkinlik, ilk kez ihracata konu olmuş oldu. Türkiye'nin nükleer alandaki ilk hizmet ihracı olan sözleşmenin, Türk mühendislerinin nükleer alanda sahip olduğu yetkinliği de gösterdiğine işaret edildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Ekonomi NÜTED'den Macaristan'a Nükleer Destek - Son Dakika

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